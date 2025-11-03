Gente
03 de noviembre de 2025 - 10:43

¡Mirá las fotos de la boda de Betha Borba!

Bethania Borba y Jorge Escobar, felices tras la bendición nupcial.
Bethania Borba y Jorge Escobar, felices tras la bendición nupcial.Captura de la historia de Instagram de Bethania Borba

Bethania Borba y Jorge Escobar unieron sus vidas ante Dios el fin de semana en Ciudad del Este. La ceremonia religiosa tuvo lugar dos semanas después de la boda civil. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

Tras el mediático escándalo preboda por la supuesta infidelidad del novio, Bethania Borba y Jorge Escobar ya son marido y mujer ante la ley de Dios. ¡Sí! El pasado sábado 1 de noviembre la Miss Mundo Paraguay 2021 y su novio se juraron amor eterno en una emotiva ceremonia religiosa.

Bethania Borba y Jorge Escobar en su fiesta de boda. (Captura de la historia de Instagram de Bethania Borba)
Bethania Borba y Jorge Escobar en su fiesta de boda. (Captura de la historia de Instagram de Bethania Borba)

Bethania Borba y Jorge Escobar ya habían dado el primer “sí, quiero” el pasado 20 de octubre en una íntima ceremonia que reunió a familiares. Y ahora, la fastuosa fiesta de boda tras la bendición nupcial congregó a cientos de invitados.

Jorge Escobar y Betha Borba muestran sonrientes sus anillos de casados. (Instagram/Reflejos - Cobertura de eventos)
Jorge Escobar y Betha Borba muestran sonrientes sus anillos de casados. (Instagram/Reflejos - Cobertura de eventos)

Lea más: Bethania Borba ya dio el primer “sí, quiero”

Una imagen que muestra toda la felicidad de Betha Borba y Jorge Escobar tras jurarse amor eterno ante Dios. (Instagram/Reflejos - Cobertura de eventos)
Una imagen que refleja toda la felicidad de Betha Borba y Jorge Escobar tras jurarse amor eterno ante Dios. (Instagram/Reflejos - Cobertura de eventos)

Betha Borba lució hermosa con un elegante vestido de pedrerías que pesaba 25 kilos. El traje nupcial fue una creación de la diseñadora nacional Yerutí Acosta.

Lea más: Escándalo preboda: novio de Bethania Borba rompe el silencio tras rumores de infidelidad

Hermosa novia, Betha Borba. La Miss Mundo Paraguay 2021 lució un traje de novia creado por Yerutí Acosta y un tocado que llevaba la firma de Jadiyi Judis. (Instagram/Reflejos - Cobertura de eventos)
Hermosa novia, Betha Borba. La Miss Mundo Paraguay 2021 lució un traje de novia creado por Yerutí Acosta y un tocado que llevaba la firma de Jadiyi Yudis Yaluff. (Instagram/Reflejos - Cobertura de eventos)

El delicado tocado fue hecho por las manos de Jadiyi Yudis Yaluff, quien contó en su cuenta de Instagram: “Realicé un diadema sin elevación más que la propia de materiales... Jugué con formas de las hojas que las hice una a una a mano con cristales tejidos, vidrio líquido y hojas de porcelana, todo recargado en sus partes con cristales para que se pueda observar una diadema completa y sin espacios que cubrir. Totalmente rodeado de líneas de cristales y strass”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La radiante novia Betha Borba en brazos de su marido Jorge Escobar. (Instagram/Reflejos - Cobertura de eventos)
La radiante novia Betha Borba en brazos de su marido Jorge Escobar. (Instagram/Reflejos - Cobertura de eventos)