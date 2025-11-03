¡Mirá las fotos de la boda de Betha Borba!

Tras el mediático escándalo preboda por la supuesta infidelidad del novio, Bethania Borba y Jorge Escobar ya son marido y mujer ante la ley de Dios. ¡Sí! El pasado sábado 1 de noviembre la Miss Mundo Paraguay 2021 y su novio se juraron amor eterno en una emotiva ceremonia religiosa.

Bethania Borba y Jorge Escobar ya habían dado el primer “sí, quiero” el pasado 20 de octubre en una íntima ceremonia que reunió a familiares. Y ahora, la fastuosa fiesta de boda tras la bendición nupcial congregó a cientos de invitados.

Betha Borba lució hermosa con un elegante vestido de pedrerías que pesaba 25 kilos. El traje nupcial fue una creación de la diseñadora nacional Yerutí Acosta.

El delicado tocado fue hecho por las manos de Jadiyi Yudis Yaluff, quien contó en su cuenta de Instagram: “Realicé un diadema sin elevación más que la propia de materiales... Jugué con formas de las hojas que las hice una a una a mano con cristales tejidos, vidrio líquido y hojas de porcelana, todo recargado en sus partes con cristales para que se pueda observar una diadema completa y sin espacios que cubrir. Totalmente rodeado de líneas de cristales y strass”.

