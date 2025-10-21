Bethania Borba ya dio el primer “sí, quiero”

Bethania Borba y Jorge Escobar ya dieron el “sí, quiero” ante la ley civil en una íntima ceremonia que reunió a un selecto grupo de familiares y amigos en Alto Paraná. El matrimonio de la Miss Mundo Paraguay 2021 se celebró al aire libre en un coqueto local de eventos de Ciudad del Este.

La unión matrimonial ante la ley de los hombres se dio tras el escándalo preboda que sacudió las redes sociales, pues como reguero de pólvora corrió un video que supuestamente mostraba la infidelidad del novio Jorge Escobar en su despedida de soltero.

Horas antes de su primer “sí, quiero”, Betha Borba compartió un video en su cuenta de Instagram, donde casi al final destacó: “Un mal episodio en una historia hermosa no define el final, y no es más que eso, una molesta piedra en el camino que para mí ya quedó en la página anterior”.

Ahora, quedamos atentos a la boda religiosa de Bethania Borba y Jorge Escobar, quienes se jurarán amor eterno ante Dios el sábado 1 de noviembre próximo.

