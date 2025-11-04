Gente
04 de noviembre de 2025 - 12:09

David Beckham fue nombrado oficialmente Caballero por Carlos III

David Beckham muestra orgulloso su medalla tras ser nombrado Caballero en una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor.
El exfutbolista inglés David Beckham fue nombrado oficialmente Caballero por el rey Carlos III de Inglaterra. La ceremonia tuvo lugar en el Castillo de Windsor, hasta donde Beckham llegó acompañado de sus padres y su esposa.

Por ABC Color

David Beckham ya es oficialmente “Sir”, pues esta mañana recibió su medalla tras ser nombrado Caballero en una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor que fue presidida por el rey Carlos III.

El exfutbolista inglés David Beckham posa junto a su esposa, Victoria Beckham, con su medalla tras ser nombrado Caballero en una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor. (Andrew Matthews / POOL / AFP)
El exfutbolista inglés David Beckham en tan importante ocasión estuvo acompañado de su esposa, la diseñadora de moda Victoria Beckham. Y, por supuesto, también estuvieron presentes sus orgullosos padres, Ted y Sandra Beckham.

David Beckham junto a su esposa Victoria Beckham y sus padres, Ted y Sandra, tras ser nombrado Caballero. (Andrew Matthews / POOL / AFP)
"¡Enhorabuena, Sir David Beckham! Esta mañana, en el Castillo de Windsor, el Rey le otorgó a Sir David Beckham el título de Caballero por sus servicios al deporte y a la beneficencia“, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de la familia real británica.