La excantante de Agapornis, Aldana Masset, representa a Argentina en Miss Universo 2025

La argentina Aldana Masset se encuentra representando a su país en Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia. La joven entrerriana de 26 años fue cantante del grupo Agapornis entre el 2022 y el 2023.

La exvocalista del grupo de “cumbia cheta”, Alana Masset, compite junto a representantes de más de 120 naciones en la 74.ª edición del certamen Miss Universo, cuya gran gala final será el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

La Miss Universo Argentina 2025 ama la música y en sus redes sociales y su canal de YouTube la podemos ver cantando y también ejecutando la guitarra.

Aldana Masset se sumó como vocalista de Agapornis tras la salida de Melina Brizuela, en 2022, y formó parte de la agrupación cumbiera hasta 2023 cuando tomó la posta Juliana Gallipoliti. Ahora, la cantante buscar ganar la corona de Miss Universo 2025.

