Gente
05 de noviembre de 2025 - 15:38

La excantante de Agapornis, Aldana Masset, representa a Argentina en Miss Universo 2025

Aldana Masset, excantante del grupo de cumbia Agapornis, representa a Argentina en el certamen Miss Universo 2025.
Aldana Masset, excantante del grupo de cumbia Agapornis, representa a Argentina en el certamen Miss Universo 2025.Instagram/Aldana Masset

Aldana Masset, exvocalista de Agapornis, se encuentra en Tailandia representando a Argentina en el certamen Miss Universo 2025. La joven cantante formó parte de la agrupación de cumbia pop entre el 2022 y el 2023.

Por ABC Color

La argentina Aldana Masset se encuentra representando a su país en Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia. La joven entrerriana de 26 años fue cantante del grupo Agapornis entre el 2022 y el 2023.

La argentina Aldana Masset en su faceta de cantante de Agapornis. Ahora representa a su país en Miss Universo 2025. (Instagram/Aldana Masset)
La argentina Aldana Masset en su faceta de cantante de Agapornis, hace unos años. Ahora representa a su país en Miss Universo 2025. (Instagram/Aldana Masset)

La exvocalista del grupo de “cumbia cheta”, Alana Masset, compite junto a representantes de más de 120 naciones en la 74.ª edición del certamen Miss Universo, cuya gran gala final será el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

Lea más: Sheinbaum respalda a concursante mexicana en Miss Universo por alzar voz: “es un ejemplo”

La argentina Aldana Masset realiza un saludo tradicional tailandés durante el evento oficial de bienvenida de Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)
La argentina Aldana Masset realiza un saludo tradicional tailandés durante el evento oficial de bienvenida de Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

La Miss Universo Argentina 2025 ama la música y en sus redes sociales y su canal de YouTube la podemos ver cantando y también ejecutando la guitarra.

Lea más: Insultos y tensión entre los organizadores de Miss Universo en Tailandia

Aldana Masset sueña con ser coronada Miss Universo 2025 en Tailandia. (Instagram/Aldana Masset)
La argentina Aldana Masset sueña con ser coronada Miss Universo 2025 en Tailandia. (Instagram/Aldana Masset)

Aldana Masset se sumó como vocalista de Agapornis tras la salida de Melina Brizuela, en 2022, y formó parte de la agrupación cumbiera hasta 2023 cuando tomó la posta Juliana Gallipoliti. Ahora, la cantante buscar ganar la corona de Miss Universo 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy