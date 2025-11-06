La reina Camila estuvo presente en el Campo del Recuerdo en la Abadía de Westminster

La reina Camila de Inglaterra llegó hasta la Abadía de Westminster para ser parte de la edición número 97 del Campo del Recuerdo, un acto conmemorativo que se desarrolla en los jardines de la Abadía desde noviembre de 1928.

Lea más: Carlos III y Camila de Inglaterra visitan el templo hindú Neasden

El Campo del Recuerdo es una emotiva ceremonia que se realiza anualmente para recordar a quienes perdieron la vida sirviendo en las Fuerzas Armadas británicas.

Lea más: La reina Camila de Inglaterra cumple 78 años

Durante el evento, la reina Camila de Inglaterra colocó una cruz entre unas flores rojas en memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas que dieron sus vidas mientras estaban en servicio.