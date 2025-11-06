Gente
06 de noviembre de 2025 - 15:11

La reina Camila estuvo presente en el Campo del Recuerdo en la Abadía de Westminster

La reina Camila del Reino Unido en la 97.ª edición del Campo del Recuerdo en la Abadía de Westminster.
La reina Camila del Reino Unido en la 97.ª edición del Campo del Recuerdo en la Abadía de Westminster. NEIL HALL

Camila de Inglaterra participó de un emotivo acto en el marco de la edición número 97 del Campo del Recuerdo en la Abadía de Westminster. ¡Mirá las postales!

Por ABC Color

La reina Camila de Inglaterra llegó hasta la Abadía de Westminster para ser parte de la edición número 97 del Campo del Recuerdo, un acto conmemorativo que se desarrolla en los jardines de la Abadía desde noviembre de 1928.

Lea más: Carlos III y Camila de Inglaterra visitan el templo hindú Neasden

La reina Camila de Gran Bretaña colocó una cruz durante la 97.ª edición del Campo del Recuerdo en la Abadía de Westminster, Londres, hoy 6 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/NEIL HALL)
La reina Camila de Gran Bretaña colocó una cruz durante la 97.ª edición del Campo del Recuerdo en la Abadía de Westminster, Londres, hoy 6 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/NEIL HALL)

El Campo del Recuerdo es una emotiva ceremonia que se realiza anualmente para recordar a quienes perdieron la vida sirviendo en las Fuerzas Armadas británicas.

Lea más: La reina Camila de Inglaterra cumple 78 años

Durante el evento, la reina Camila de Inglaterra colocó una cruz entre unas flores rojas en memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas que dieron sus vidas mientras estaban en servicio.

La reina Camila de Gran Bretaña se reunió con miembros de las fuerzas armadas durante el 97º aniversario del Campo del Recuerdo en la Abadía de Westminster en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
La reina Camila de Gran Bretaña se reunió con miembros de las fuerzas armadas durante el 97º aniversario del Campo del Recuerdo en la Abadía de Westminster en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)