Gente
08 de noviembre de 2025 - 08:00

Elle Fanning, diosa en la red carpet de Depredador: tierras salvajes

La actriz estadounidense Elle Fanning llegó así de diosa al estreno de la película Depredador: tierras salvajes en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles, California, EE. UU.
La actriz y modelo estadounidense Elle Fanning se llevó todos los flashes a su paso por la red carpet de Depredador: tierras salvajes en Hollywood. La joven de 27 años lució como una verdadera diosa enfundada en un sensual maxivestido negro.

Por ABC Color

Elle Fanning, una de las protagonistas de Depredador: tierras salvajes, estuvo presente muy elegante en la alfombra roja de la premier de la película en Hollywood. El filme se estrenó ayer a nivel mundial y, por supuesto, también ya puede verse en las salas de cine de nuestro país.

¡Bella! Elle Fanning luciendo un vestido de Zuhair Murad. (LISA O'CONNOR / AFP)
La joven actriz estadounidense Elle Fanning, de 27 años, llegó al Teatro Chino TCL de Los Ángeles luciendo un sensual vestido negro con amplio escote y pronunciado tajo en la falda. El diseño pertenece a la colección primavera-verano 2026 de la firma de Zuhair Murad.

Elle Fanning y un personaje de la película posan para la cámara durante la premier de Depredador: tierras salvajes en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles, California. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Elle Fanning se mostró feliz a su paso por la red carpet hollywoodense, donde además posó con el actor Dimitrius Schuster-Koloamatangi y también con un personaje de Depredador.

Elle Fanning y el actor neozelandés Dimitrius Schuster-Koloamatangi en el estreno de la película Depredador: tierras salvajes en el Teatro Chino TCL. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
