Elle Fanning, diosa en la red carpet de Depredador: tierras salvajes

Elle Fanning, una de las protagonistas de Depredador: tierras salvajes, estuvo presente muy elegante en la alfombra roja de la premier de la película en Hollywood. El filme se estrenó ayer a nivel mundial y, por supuesto, también ya puede verse en las salas de cine de nuestro país.

La joven actriz estadounidense Elle Fanning, de 27 años, llegó al Teatro Chino TCL de Los Ángeles luciendo un sensual vestido negro con amplio escote y pronunciado tajo en la falda. El diseño pertenece a la colección primavera-verano 2026 de la firma de Zuhair Murad.

Elle Fanning se mostró feliz a su paso por la red carpet hollywoodense, donde además posó con el actor Dimitrius Schuster-Koloamatangi y también con un personaje de Depredador.