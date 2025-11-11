Faltan 10 días para la gran final de Miss Universo 2025, certamen donde nos representa Yani Gómez

Desde el pasado 2 de noviembre se viene desarrollando el certamen Miss Universo 2025 en Tailandia. Las candidatas de 130 países hace varios días comenzaron a ser parte de las actividades oficiales del concurso de belleza en su edición número 74, que será la más grande en número de participantes, con la presencia por primera vez de una Miss Palestina.

La gran gala final será el viernes 21 de noviembre en la ciudad de Bangkok, Tailandia, y podrá verse en directo a través del canal de YouTube de Miss Universo.

La Miss Universo Paraguay 2025, Yanina Gómez, está participando en todas las actividades previas a la velada final de la próxima semana.

Ahora, nuestra compatriota y las demás representantes de 130 países se preparan para el viernes 14 de noviembre, fecha en que se llevará a cabo el desfile en traje de baño en la ciudad de Pattaya.

Mientras el sábado 15 tendrá lugar las entrevistas privadas con los miembros del jurado del certamen. Y el 19 de noviembre se desarrollará la competencia de trajes nacionales, dos días antes de la gran final del 21 de noviembre, donde conoceremos a la sucesora de la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer.