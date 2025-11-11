Gente
11 de noviembre de 2025 - 15:11

Faltan 10 días para la gran final de Miss Universo 2025, certamen donde nos representa Yani Gómez

La Miss Universo Paraguay, Yanina Gómez, rodeada de las representantes de Belize, Romania, Polonia y otras misses en Bangkok. (EFE/ Héctor Pereira)
La Miss Universo Paraguay, Yanina Gómez, rodeada de las representantes de Belize, Romania, Polonia y otras misses en Bangkok. (EFE/ Héctor Pereira) Héctor Pereira

Ya estamos a solo días de la gran gala final de la edición número 74 del certamen Miss Universo, que será el viernes 21 de noviembre. Representantes de 130 países se encuentran compitiendo en Tailandia y entre ellas está la paraguaya Yanina Gómez.

Por ABC Color

Desde el pasado 2 de noviembre se viene desarrollando el certamen Miss Universo 2025 en Tailandia. Las candidatas de 130 países hace varios días comenzaron a ser parte de las actividades oficiales del concurso de belleza en su edición número 74, que será la más grande en número de participantes, con la presencia por primera vez de una Miss Palestina.

Las concursantes de Miss Universo posan durante el evento oficial de bienvenida de Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Las concursantes de Miss Universo posan durante el evento oficial de bienvenida de Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

La gran gala final será el viernes 21 de noviembre en la ciudad de Bangkok, Tailandia, y podrá verse en directo a través del canal de YouTube de Miss Universo.

Lea más: La excantante de Agapornis, Aldana Masset, representa a Argentina en Miss Universo 2025

La Miss Universo Paraguay 2025, Yanina Gómez, está participando en todas las actividades previas a la velada final de la próxima semana.

¡Bella! Yanina Gómez, Miss Universo Paraguay 2025. (Instagram/Yanina Gómez)
¡Bella! Yanina Gómez, Miss Universo Paraguay 2025. (Instagram/Yanina Gómez)

Ahora, nuestra compatriota y las demás representantes de 130 países se preparan para el viernes 14 de noviembre, fecha en que se llevará a cabo el desfile en traje de baño en la ciudad de Pattaya.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sheinbaum respalda a concursante mexicana en Miss Universo por alzar voz: “es un ejemplo”

Algunas de las 130 concursantes del Miss Universe 2025. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Algunas de las 130 concursantes del Miss Universe 2025. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Mientras el sábado 15 tendrá lugar las entrevistas privadas con los miembros del jurado del certamen. Y el 19 de noviembre se desarrollará la competencia de trajes nacionales, dos días antes de la gran final del 21 de noviembre, donde conoceremos a la sucesora de la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer.