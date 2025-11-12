Jessica Alba y Danny Ramírez oficializaron su romance

Jessica Alba y Danny Ramírez por fin hicieron público su noviazgo. Luego de varios meses de dimes y diretes sobre el supuesto romance, los mismos protagonistas lo confirmaron en sus redes sociales, donde compartieron fotografías donde se los ve juntitos y felices.

“Una hermosa noche en la gala de Baby2Baby. Estoy tan orgulloso de la labor crítica de Baby2Baby que proporciona lo básico básico a más de un millón de niños necesitados en todo el país cada año”, expresó Jessica Alba en su cuenta de Instagram al pie de varias postales y en una de ellas se la ve con Danny Ramírez y otros amigos.

Por su parte, el actor Danny Ramírez también publicó imágenes de la gala benéfica y en dos de ellas posa feliz junto a Jessica Alba. “Qué noche tan notable por todo el equipo de Baby2Baby y todos los que donaron. ¡19.5 millones de dólares recaudados en minutos! Ayudando a apoyar a los niños de todo Estados Unidos y continuar con su trabajo vital proporcionando lo esencial a las familias necesitadas", destacó el novio de Jessica Alba.

¡Ahora ya no caben dudas, Jessica Alba y Danny Ramírez están en pareja!

