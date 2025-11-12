Gente
12 de noviembre de 2025 - 14:58

Johnny Depp causa furor en Buenos Aires

Johnny Depp en la alfombra roja del preestreno de su nueva película "Modi, Three Days on the Wing of Madness" en Buenos Aires. (Luis ROBAYO / AFP)
Johnny Depp se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para presentar su película “Modi, Three Days on the Wing of Madness”. El icónico actor causó un verdadero revuelo entre sus seguidores que estuvieron apostados en las cercanías del cine de Palermo donde tuvo lugar el estreno.

Por ABC Color

El actor y director estadounidense Johnny Depp (62) llegó a Buenos Aires, Argentina, para el preestreno de su nueva película “Modi, Three Days on the Wing of Madness”.

Cientos de fans de Johnny Depp asistieron a la presentación del filme "Modigliani, tres días en Montparnasse", ayer martes, en Buenos Aires (Argentina). (EFE/ Matias Martin Campaya)
Cientos de fans de Johnny Depp asistieron a la presentación del filme "Modigliani, tres días en Montparnasse", ayer martes, en Buenos Aires (Argentina). (EFE/ Matias Martin Campaya)

La cita fue en el Cinemark de Palermo, hasta donde cientos de seguidores de Johnny Depp estuvieron apostados para ver aunque sea de lejos al emblemático actor estadounidense.

El actor y director estadounidense Johnny Depp posa para una foto con el actor italiano Riccardo Scamarcio y la presentadora de televisión argentina Verónica Lozano a su llegada a la alfombra roja para el preestreno de su nueva película "Modi, Three Days on the Wing of Madness". (Luis ROBAYO / AFP)
El actor y director estadounidense Johnny Depp posa para una foto con el actor italiano Riccardo Scamarcio y la presentadora de televisión argentina Verónica Lozano a su llegada a la alfombra roja para el preestreno de su nueva película "Modi, Three Days on the Wing of Madness". (Luis ROBAYO / AFP)

Johnny Depp saludó a sus fans en las puertas del cine donde tuvo lugar la premier de su nueva película, desatando la euforia de los presentes que llegaron con carteles, gritos, aplausos y celulares en manos esperando conocerle y tomarle alguna fotografía para el recuerdo.

Johnny Depp conquistó los corazones de los argentinos a su arribo para la premier de "Modi, Three Days on the Wing of Madness" en Buenos Aires. (Luis ROBAYO / AFP)
Johnny Depp conquistó los corazones de los argentinos a su arribo para la premier de "Modi, Three Days on the Wing of Madness" en Buenos Aires. (Luis ROBAYO / AFP)

Johnny Depp posando Wanda Nara en los estudios de Telefe. (Instagram/Wanda Nara)
Johnny Depp posando Wanda Nara en los estudios de Telefe. (Instagram/Wanda Nara)

Además, horas antes del estreno del filme “Modi, Three Days on the Wing of Madness”, Johnny Depp estuvo como invitado en el programa de Verónica Lozano, en Telefe, y al salir del estudio se cruzó con Wanda Nara, quien le pidió unas fotos al actor de Piratas del Caribe.

