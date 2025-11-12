Johnny Depp causa furor en Buenos Aires

El actor y director estadounidense Johnny Depp (62) llegó a Buenos Aires, Argentina, para el preestreno de su nueva película “Modi, Three Days on the Wing of Madness”.

La cita fue en el Cinemark de Palermo, hasta donde cientos de seguidores de Johnny Depp estuvieron apostados para ver aunque sea de lejos al emblemático actor estadounidense.

Johnny Depp saludó a sus fans en las puertas del cine donde tuvo lugar la premier de su nueva película, desatando la euforia de los presentes que llegaron con carteles, gritos, aplausos y celulares en manos esperando conocerle y tomarle alguna fotografía para el recuerdo.

Además, horas antes del estreno del filme “Modi, Three Days on the Wing of Madness”, Johnny Depp estuvo como invitado en el programa de Verónica Lozano, en Telefe, y al salir del estudio se cruzó con Wanda Nara, quien le pidió unas fotos al actor de Piratas del Caribe.

