Las icónicas chicas Pandora se llevaron un Grammy muy especial

Mayte e Isabel Lascuráin y Fernanda Meade, integrantes de Pandora, estuvieron presentes en la entrega de Premios Especiales durante la 26ª edición de los Latin Grammy.

El trío femenino recibió el Premio a la Excelencia de la Academia Latina de la Grabación en el marco de un acto realizado en el Mandalay Bay Convention Center en Las Vegas, Nevada.

Las chicas Pandora recibieron este galardón especial por los 40 años de trayectoria musical del trío mexicano que sigue emocionando a las nuevas generaciones con temas como el himno romántico “Cómo te va mi amor”.

“Sin duda esta es una noche inolvidable para nosotras, 40 años, se dice muy fácil pero ha sido toda una experiencia. Cada paso, cada momento, cada canción, cada show, cada fan, cada colega, músicos, nuestros equipos y sin duda nuestra familia que siempre han estado a nuestro lado durante 40 años, este Premio a la Excelencia Musical también es de ustedes“, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram del Grupo Pandora, donde también se destaca: ”Sin duda un logro desbloqueado para historia de Pandora, no cabemos de la felicidad. Gracias, Latin Grammys!”.

