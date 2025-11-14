De Maluma a Nicki Nicole, las estrellas en la red carpet de los Latin Grammy 2025

Las Vegas, Nevada, fue el epicentro que congregó a las estrellas más fulgurantes de la música latina. ¡Sí! La noche de los Latin Grammy 2025 se convirtió en un desfile de celebridades que lucieron sus mejores galas.

Maluma, Karol G y Nicki Nicole pasaron muy elegantes, vestidos de negro, por la red carpet de los Latin Grammy 2025.

Fito Páez y Alejandro Sanz optaron por los trajes de dos piezas, pero el argentino se decantó por los cuadros y se llevó todos los flashes con su llamativa tenida. Por otra parte, el outfit del español fue más sobrio.

Mon Laferte, Raw Alejandro, Gloria Estefan, Emilio Estefan, Nathy Peluso y Aitana también pisaron fuerte en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025.

