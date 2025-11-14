Gente
14 de noviembre de 2025 - 09:26

De Maluma a Nicki Nicole, las estrellas en la red carpet de los Latin Grammy 2025

El colombiano Maluma y su pareja Susana Gómez llegando muy elegantes a los Latin Grammy 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
Anoche, la gala de los Latin Grammy 2025 congregó a una verdadera constelación de estrellas en Las Vegas. El MGM Grand Garden vio pasar por su red carpet a Maluma, Karol G, Nickie Nicole, Gloria Estefan, Ale Sanz y otras celebridades. ¡Pasá y fijate!

Las Vegas, Nevada, fue el epicentro que congregó a las estrellas más fulgurantes de la música latina. ¡Sí! La noche de los Latin Grammy 2025 se convirtió en un desfile de celebridades que lucieron sus mejores galas.

¡Siempre diosa! Karol G a su paso por la red carpet de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada, USA. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Fito Páez y su llamativo traje a cuadros en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. (Arturo Holmes/Getty Images/AFP)
Maluma, Karol G y Nicki Nicole pasaron muy elegantes, vestidos de negro, por la red carpet de los Latin Grammy 2025.

La argentina Nicki Nicole lució un vestido muy sensual en la gala anual de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada. (Michael Tran / AFP)
Fito Páez y Alejandro Sanz optaron por los trajes de dos piezas, pero el argentino se decantó por los cuadros y se llevó todos los flashes con su llamativa tenida. Por otra parte, el outfit del español fue más sobrio.

El cantante español Alejandro Sanz posa en la alfombra roja de la 26ª edición anual de la entrega de los Premios Latin Grammy celebrada en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada (EE.UU.). (EFE/Armando Arorizo)
La cantante chilena Mon Laferte a su paso por la red carpet de los Latin Grammy Awards 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro posa en la alfombra roja de la 26ª edición anual de la entrega de los Premios Latin Grammy celebrada este jueves en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada (EE.UU.). (EFE/Armando Arorizo)
Mon Laferte, Raw Alejandro, Gloria Estefan, Emilio Estefan, Nathy Peluso y Aitana también pisaron fuerte en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025.

Icónica pareja de artistas, Gloria y Emilio Estefan en la red carpet de los Latin Grammy 2025. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Los integrantes del Grupo Frontera en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
La cantante española Nathy Peluso también dijo presente en la red carpet de los Latin Grammy Awards 2025. (Michael Tran / AFP)
¡Otra española en la alfombra roja de los Latin Grammy! La bella Aitana lució divina en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
