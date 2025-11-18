Yani Gómez en Miss Universo: su proyecto social y la polémica por un supuesto romance con un jurado

Yani Gómez se presenta bajo el lema “Soy Yanina, Miss Universo Paraguay. Llevo con orgullo la bandera de mi país, guiada por el amor al conocimiento, la cultura y el servicio”.

Su perfil profesional destaca que es abogada, escribana pública y profesora, con una maestría en Gestión y Administración de Políticas Culturales y Educativas. Además, es docente universitaria y maestra de danza (paraguaya, clásica y española).

Su proyecto social se materializa en Ñamoporã Paraguay, que entrega más de 300 becas escolares y apoya a comunidades indígenas con recursos de desarrollo sostenible. Este trabajo ya le valió un reconocimiento histórico en Miss Mundo 2025, donde alcanzó el Top 2 en Beauty with a Purpose.

Lea más: Faltan 10 días para la gran final de Miss Universo 2025, certamen donde nos representa Yani Gómez

El conflicto de intereses: el vínculo con Jens Castro

Actualmente, el proyecto social de Yani se encuentra en el segundo lugar de las votaciones de Miss Universo, y es precisamente esta posición la que desató la polémica. La controversia surge de la presunta vinculación de Yani Gómez con Jens Castro, un hombre que es miembro del jurado encargado de la evaluación del proyecto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El supuesto romance de Yani pone en tela de juicio la equidad del proceso, sugiriendo un posible conflicto de intereses que podría haber influido en la votación o en la evaluación final.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En redes sociales los usuarios comentan sobre el supuesto romance, pero hasta este momento ni la organización de Miss Universo ni la candidata se pronunciaron sobre el tema.

A pesar de la controversia, Yani Gómez sigue en el certamen e invita a los internautas a votar por ella, descargando la app de Miss Universo. La gala final del certamen es este viernes 21 de noviembre.