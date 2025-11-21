Latinas dominaron Miss Universo 2025 con México coronada y Venezuela en tercer lugar

El Miss Universo 2025 fue, sin duda, una celebración del talento y la belleza latina. Las concursantes de países latinoamericanos ocuparon un lugar preponderante en las predicciones y preferencias del público, dominando el ranking de favoritas desde las etapas iniciales hasta la ceremonia final.

Seis representantes latinas alcanzaron el Top 12, demostrando que la región sigue siendo una cuna inagotable de participantes destacadas. Allí estuvieron: Inna Moll, por Chile; Vanessa Pulgarín, por Colombia; Lina Luaces, por Cuba; Fátima Bosch, por México; Zashely Alicea, por Puerto Rico; y Stephany Abasali, por Venezuela.

El momento más emotivo llegó durante la gran final, cuando se revelaron las tres finalistas. En tercer lugar quedó Venezuela, con una actuación impecable de Stephany Abasali, y en la cima del certamen se alzó México, coronada gracias al carisma y presencia de Fátima Bosch.

Esta victoria para México reafirma un hecho histórico: Latinoamérica es cuna de numerosas Miss Universo. A lo largo de las décadas, la región ha dado a luz a reinas que han dejado huella en el mundo del certamen, y el triunfo en 2025 refuerza ese legado.

La paraguaya entre las favoritas de la gente

Además del dominio en el podio y el top 12, otro motivo de orgullo latino fue la destacada participación de Yanina Gómez, representando a Paraguay. Aunque no llegó al top 12, su carisma y desempeño la llevaron hasta el top 30, consolidándose como una de las favoritas en muchas predicciones.

La presencia continua de latinas entre las finalistas y ganadoras subraya algo más allá de la belleza: hay una combinación de cultura, presencia escénica y pasión que caracteriza a las concursantes latinoamericanas.