Una cordillerana que conquistó en Colombia

Chabely representó con orgullo a Paraguay y vivió una experiencia que la marcó profundamente. “Aprendí de mis compañeros de otros países sobre su cultura, folclore y arte. También pude conocer la belleza y calidez del pueblo colombiano, quienes me hicieron sentir como en casa durante los cuatro días de competencia”, relata emocionada.

El momento cúspide llegó en la noche final, cuando fue ovacionada al ser nombrada Artista Popular del festival, un reconocimiento que guardará siempre en su corazón.

Además, tuvo la oportunidad de presentar una obra muy especial: la guarania Abuela memby, dedicada a su abuela recientemente fallecida. “Esta obra nace de lo más profundo de mi corazón. Compartirla con un público tan cálido como el colombiano fue un regalo que jamás voy a olvidar”, agregó.

Chabely mencionó también que tuvo el apoyo de Paraguay, desde la distancia, y agradeció a la Gobernación de Cordillera, así como a los organizadores del festival, Daisy Cortez y Charlie Santos, quienes le ofrecieron la invitación para regresar el próximo año a realizar una gira de conciertos junto a su grupo musical.

“Regreso a Paraguay llena de aprendizajes, emociones y sueños renovados, con la certeza de que la música nos une y nos eleva, regalándonos momentos que marcarán la vida para siempre”, concluye Chabely, agradeciendo además el acompañamiento de su pareja, Juancho Ojeda, y su familia, quienes la apoyaron en todo momento.

El premio que hoy trae consigo no solo simboliza su talento, sino también la pasión y entrega de una artista que pone el corazón en cada nota, llevando la música paraguaya más allá de nuestras fronteras.

Asimismo, Tercera Capital, grupo de Piribebuy, fue el ganador de la edición 2024 del festival al obtener los premios a Mejor Canción y Artista Más Popular; y este año retornó al evento como invitado especial.

Destacada trayectoria

Chabely Fretes, es una joven de 30 años, que se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música y cultura paraguaya. Fue ganadora del Festival Intercolegial de Mayo, vocalista de Voces de América y Los Soles de Carapeguá, y actualmente lidera su propio grupo, Chabely Fretes y la Fullband.

Entre sus principales logros destacan: el Chipa Argolla de Oro 2020 en el Festival Nacional del Chipá, la participación en programas de televisión y reality shows como Camino al Éxito, Tu Canción, Yo me Llamo Paraguay y Yo me Llamo VIP Paraguay.

En 2022 y 2023 formó parte del reconocido grupo argentino Los Rancheros, ampliando su proyección internacional. También ganó el Poncho Para’i de Oro 2023 y obtuvo el primer lugar en el Concurso de Música Inédita, lo que le permitió representar a Paraguay en el Festival Colombia Music Fest 2025.

Además, fue seleccionada para representar a Paraguay en el Festival de las Artesanías de América (FAAM) 2025, en Ecuador, llevando la cultura paraguaya a un escenario internacional.

De esta manera Chabely Fretes combina talento, pasión y raíces para promover lo mejor de la música.

