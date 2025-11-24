De Michael Douglas a Beyoncé, las celebridades en el Gran Prix de Las Vegas
El fin de semana se desarrolló el Gran Prix de Las Vegas de Fórmula 1 y varias celebridades no se perdieron la cita con el automovilismo. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones así como Beyoncé y Jay-Z estuvieron presentes Las Vegas Strip Circuit en Nevada. ¡Adelante!
Por ABC Color
El Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas tuvo lugar en el Las Vegas Strip Circuit y convocó a celebridades de la talla del actor estadounidense Michael Douglas y la actriz Catherine Zeta-Jones.
También estuvieron en el evento automovilístico la megaestrella Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, así como la actriz Cynthia Erivo.