Gente
24 de noviembre de 2025 - 10:15

De Michael Douglas a Beyoncé, las celebridades en el Gran Prix de Las Vegas

Michael Douglas y su esposa Catherine Zeta-Jones llegando juntitos al Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas.
El fin de semana se desarrolló el Gran Prix de Las Vegas de Fórmula 1 y varias celebridades no se perdieron la cita con el automovilismo. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones así como Beyoncé y Jay-Z estuvieron presentes Las Vegas Strip Circuit en Nevada. ¡Adelante!

Por ABC Color

El Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas tuvo lugar en el Las Vegas Strip Circuit y convocó a celebridades de la talla del actor estadounidense Michael Douglas y la actriz Catherine Zeta-Jones.

Jay-Z y Beyonce arribando al Paddock de la F1 Grand Prix of Las Vegas. (Alex Bierens de Haan/Getty Images/AFP)
También estuvieron en el evento automovilístico la megaestrella Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, así como la actriz Cynthia Erivo.

Naomi Campbell dijo presente en el Grand Prix de Las Vegas. (Alex Bierens de Haan/Getty Images/AFP)
El famoso chef Gordon Ramsay no se perdió el Grand Prix de Las Vegas en Las Vegas Strip Circuit, Nevada. (Alex Bierens de Haan/Getty Images/AFP)
La supermodelo Naomi Campbell y el icónico chef Gordon Ramsay tampoco se perdieron la cita con la Fórmula 1 en Las Vegas, Nevada.

Cynthia Erivo en el garaje de Williams con Carlos Sainz antes del Gran Premio de F1 de Las Vegas en el Circuito del Strip de Las Vegas. (Peter Fox/Getty Images/AFP)
El británico Lando Norris, que obtuvo la pole position y es miembro de McLaren, junto a Louis Tomlinson durante la clasificación previa al Gran Premio de F1 de Las Vegas. (Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
El músico Louis Tomlinson, el actor Ben Affleck y el famoso DJ Steve Aoki fueron otros famosos que llegaron hasta el Las Vegas Strip Circuit en Nevada.

Ben Affleck llegó solito al Grand Prix de Las Vegas. (Chris Graythen/Getty Images/AFP)
El DJ y productor Steve Aoki dijo sí al Grand Prix de Las Vegas en Nevada. (Patrick T. Fallon / AFP)
