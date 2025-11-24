De Michael Douglas a Beyoncé, las celebridades en el Gran Prix de Las Vegas

El Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas tuvo lugar en el Las Vegas Strip Circuit y convocó a celebridades de la talla del actor estadounidense Michael Douglas y la actriz Catherine Zeta-Jones.

También estuvieron en el evento automovilístico la megaestrella Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, así como la actriz Cynthia Erivo.

La supermodelo Naomi Campbell y el icónico chef Gordon Ramsay tampoco se perdieron la cita con la Fórmula 1 en Las Vegas, Nevada.

El músico Louis Tomlinson, el actor Ben Affleck y el famoso DJ Steve Aoki fueron otros famosos que llegaron hasta el Las Vegas Strip Circuit en Nevada.

