Lewis Hamilton celebra los 70 años de su madre: “El primer amor de mi vida”

“Para el primer amor de mi vida, mi mamá. Me siento infinitamente honrado y orgulloso de ser tu hijo. El amor que me has dado desde el momento en que tomé mi primer aliento ha sido mi razón para vivir”, comenzó escribiendo Lewis Hamilton en su cuenta de Instagram para saludar a su madre Carmen Larbalestier el día de su cumpleaños número 70.

“Gracias por tu hermoso corazón, por levantarme a mí y a todos los que te rodean con tu sonrisa, tu fuerza y tu bondad. Siempre estoy agradecido y te amo más de lo que las palabras podrían expresar”, destacó Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, junto a algunas postales donde se lo ve con su querida mamá.

Y para finalizar el mensaje de cumpleaños dirigido a su madre, el británico Lewis Hamilton expresó emocionado: “Compartir esta vida contigo es el mejor regalo que uno podría pedir. Feliz 70 cumpleaños mamá. No puedo esperar para pasar el resto de nuestros días juntos: reír contigo, llorar contigo, y aventurarme por la vida a tu lado. Eres mi todo. Siempre te amaré. 11:11″.