24 de noviembre de 2025 - 10:58

Óscar Romero celebra la vida de su esposa: “¡Te amamos un mundo!”

Óscar Romero junto a su esposa Jani González y su hija Aitana.
Óscar Romero junto a su esposa Jani González y su hija Aitana.

El futbolista Óscar Romero escribió unas emotivas líneas en las redes sociales para felicitar a su esposa el día de su cumpleaños número 32. El Melli celebró feliz la vida de su amada Jani González.

Por ABC Color

El jugador compatriota Óscar Romero, quien milita en el fútbol brasileño, se mostró feliz y emocionado al celebrar una nueva vuelta al sol de su compañera de vida, Jani González.

Jani González y Óscar Romero disfrutan de sus vacaciones en Medio Oriente. (Instagram/Jani González)
Jani González y Óscar Romero durante unas vacaciones en Medio Oriente.

“¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! ¡Que Dios te siga dando mucha salud y te bendiga siempre!“, escribió Óscar Romero en su cuenta de Instagram, donde además destacó: “¡Te Amamos un mundo!” junto a las postales donde se ve al matrimonio con su pequeña hija Aitana Nicolle (1 año y 4 meses).

Óscar Romero y Jani González se juraron amor eterno tras 14 años de noviazgo.
Óscar Romero y Jani González se juraron amor eterno tras 14 años de noviazgo. En pocas semanas celebrarán su segundo aniversario de bodas.

Óscar Romero y Jani González llevan toda una vida juntos, pues hace 16 años están en pareja, y a finales de diciembre cumplirán dos años de casados.