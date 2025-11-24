Óscar Romero celebra la vida de su esposa: “¡Te amamos un mundo!”

El jugador compatriota Óscar Romero, quien milita en el fútbol brasileño, se mostró feliz y emocionado al celebrar una nueva vuelta al sol de su compañera de vida, Jani González.

Lea más: Óscar Romero celebró el primer añito de su hija Aitana

“¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! ¡Que Dios te siga dando mucha salud y te bendiga siempre!“, escribió Óscar Romero en su cuenta de Instagram, donde además destacó: “¡Te Amamos un mundo!” junto a las postales donde se ve al matrimonio con su pequeña hija Aitana Nicolle (1 año y 4 meses).

Lea más: ¡Se casó Óscar Romero!

Óscar Romero y Jani González llevan toda una vida juntos, pues hace 16 años están en pareja, y a finales de diciembre cumplirán dos años de casados.