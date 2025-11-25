Nadia Ferreira será presentadora de la gala de revista ¡Hola! en Miami

Nuestra compatriota Nadia Ferreira, Patricia Janiot, Alejandro Nones y Patricia Zavala conducirán la gala de ¡Hola! Américas, una velada durante la cual se presentará el Top 100 de Latina Powerhouse.

La noche de gala, durante la cual Nadia Ferreira brillará una vez más como presentadora, será el próximo lunes el 1 de diciembre en el Adrienne Arsht Center, en Miami, Florida (Estados Unidos).

El evento organizado por ¡Hola! Américas será para homenajear a las latinas más influyentes en Estados Unidos y Latinoamérica.

En el escenario de la gala inaugural “Latina Powerhouse Top 100″ actuarán artistas de la talla de Carlos Baute, Elena Rose, Gilberto Santa Rosa, Yami Safdie y otras estrellas musicales.

