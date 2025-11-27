¡Azul Grana, la hija de Mario Grana, ya cumplió un añito!

Mario Grana, exjugador de Cerro Porteño, y su pareja Tati Bernal organizaron una fiesta infantil para agasajar a la tierna Valentina Azul Grana, la niña que lleva ese nombre en honor al club donde jugó su padre.

“Nuestra bebé cumplió su 1er añito. Valentina Azul Grana, 1 año de que nuestros días son mucho más geniales con tu llegada, irradias felicidad con esa sonrisa hermosa que tenés, sos la nena más linda y dulce. Somos los papis más babosos y felices”, escribió mamá Tati Bernal en su cuenta de Instagram junto a las postales captadas por Sarambi Fotografías.

El orgulloso papá Mario Grana no se quedó atrás y compartió la publicación en su feed de Instagram, además de reaccionar al posteo de su pareja respondiendo: “Nos cambiaste la vida, sos hermosa, y como dice mamá, somos los más babosos. Te amo, Valentina AZUL GRANA”.