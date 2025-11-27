Gente
27 de noviembre de 2025 - 16:18

¡Azul Grana, la hija de Mario Grana, ya cumplió un añito!

Valentina Azul Grana, la hija de Mario Grana y Tati Bernal ya cumplió un año de vida.
Valentina Azul Grana, la hija de Mario Grana y Tati Bernal ya cumplió un año de vida.Instagram/Mario Grana

Azul Grana, la hija del exjugador de Cerro Porteño Mario Grana, celebró su primer año de vida. La pequeña lleva el nombre Azul Grana en homenaje al Ciclón de Barrio Obrero.

Por ABC Color

Mario Grana, exjugador de Cerro Porteño, y su pareja Tati Bernal organizaron una fiesta infantil para agasajar a la tierna Valentina Azul Grana, la niña que lleva ese nombre en honor al club donde jugó su padre.

El exjugador de Cerro Porteño Mario Grana y Tati Bernal posando felices con Azul Grana. (Instagram/Mario Grana)
El exjugador de Cerro Porteño Mario Grana y Tati Bernal posando felices con Azul Grana. (Instagram/Mario Grana)

Lea más: ¡Mario Grana espera con ansias a su hija Azul Grana!

“Nuestra bebé cumplió su 1er añito. Valentina Azul Grana, 1 año de que nuestros días son mucho más geniales con tu llegada, irradias felicidad con esa sonrisa hermosa que tenés, sos la nena más linda y dulce. Somos los papis más babosos y felices”, escribió mamá Tati Bernal en su cuenta de Instagram junto a las postales captadas por Sarambi Fotografías.

Lea más: Alejandra Prayones celebra los 28 años de sus gemelos Iván y Axel

¡Pura ternura! Azul Grana el día que cumplió su primer añito de vida. (Instagram/Mario Grana)
¡Pura ternura! Azul Grana el día de su primer cumpleaños. (Instagram/Mario Grana)

El orgulloso papá Mario Grana no se quedó atrás y compartió la publicación en su feed de Instagram, además de reaccionar al posteo de su pareja respondiendo: “Nos cambiaste la vida, sos hermosa, y como dice mamá, somos los más babosos. Te amo, Valentina AZUL GRANA”.