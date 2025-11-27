Gente
27 de noviembre de 2025 - 14:29

Kate Middleton luce hermosa con un vestido “pata de gallo”

La princesa de Gales, Kate Middleton, visitó hoy el Centro Nacional Anna Freud para Niños y Familias en Londres, Gran Bretaña.
La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció hoy y se llevó todos los flashes con su vestido de estampado “pata de gallo” que le dejó más regia que nunca. ¡Fijate en las postales de la futura reina de Inglaterra!

Por ABC Color

Kate Middleton siempre marca pautas en cuanto a estilo y elegancia, de eso no hay duda alguna. Pero, hoy sorprendió nuevamente al lucir un vestido que le quedaba pintado, una prenda ideal para el otoño inglés con estampado de “pata de gallo”.

La esposa de William de Inglaterra visitó esta mañana la organización benéfica de salud mental infantil Anna Freud en el norte londinense.

La princesa de Gales visitó muy elegante la organización benéfica de salud mental infantil Anna Freud en el norte de Londres. (Geoff PUGH / POOL / AFP)
La princesa de Gales retomó su agenda en Londres y apareció enfundada en un vestido midi en gris y negro con estampado de “pata de gallo”, que lleva la firma de la diseñadora Emilia Wickstead.

La princesa Kate Middleton hablando con Andy Apraku y su hijo de ocho meses, Judah, de Croydon, durante una visita a la organización benéfica de salud mental infantil Anna Freud en el norte de Londres. (Geoff PUGH / POOL / AFP)
Kate Middleton complementó su look otoñal con unos calzados de tacón de Hugo Boss y un bolso de la marca DeMellier. Además, lució un par de aros de diamante y zafiro.

¡Hermosa! Kate Middleton con su vestido “pata de gallo” que lleva la firma de la diseñadora Emilia Wickstead. (Geoff PUGH / POOL / AFP)
