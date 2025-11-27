Kate Middleton luce hermosa con un vestido “pata de gallo”

Kate Middleton siempre marca pautas en cuanto a estilo y elegancia, de eso no hay duda alguna. Pero, hoy sorprendió nuevamente al lucir un vestido que le quedaba pintado, una prenda ideal para el otoño inglés con estampado de “pata de gallo”.

La esposa de William de Inglaterra visitó esta mañana la organización benéfica de salud mental infantil Anna Freud en el norte londinense.

La princesa de Gales retomó su agenda en Londres y apareció enfundada en un vestido midi en gris y negro con estampado de “pata de gallo”, que lleva la firma de la diseñadora Emilia Wickstead.

Kate Middleton complementó su look otoñal con unos calzados de tacón de Hugo Boss y un bolso de la marca DeMellier. Además, lució un par de aros de diamante y zafiro.

