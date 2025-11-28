Gente
28 de noviembre de 2025 - 09:30

¡Dua Lipa abrirá un local de tacos en México!

Así de hermosa Dua Lipa recibió su tercer década de vida. (Instagram/Dua Lipa)
Dua Lipa abrirá su propia taquería en México. Instagram/Dua Lipa

La icónica cantante Dua Lipa abrirá una taquería en México. ¡Sí! La artista mimará a sus fans charros con un restaurante temporal de tacos en el marco de su gira Radical Optimism Tour.

Por ABC Color

Dua Lipa no para de sorprender a sus fans en cada país que visita. Ahora, los mexicanos serán mimados con una taquería temporal que se llamará La Dua y formará parte de la experiencia de su exitosa gira Radical Optimism Tour.

Dua Lipa en breve llegará a México con su exitosa gira Radical Optimism Tour. (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)
Dua Lipa en breve llegará a México con su exitosa gira Radical Optimism Tour. (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)

La icónica Dua Lipa tendrá su propio restaurante temporal de tacos en el marco de sus tres días de show en el Estadio GNP Seguros de México los próximos 1, 2 y 5 de diciembre.

Dua Lipa está feliz porque abrirá su taquería La Dua. (Instagram/Dua Lipa)
Dua Lipa está feliz porque abrirá su taquería La Dua. (Instagram/Dua Lipa)

La taquería La Dua estará ubicada en la colonia La Condesa de Ciudad de México, abrirá al público del 1 al 5 de diciembre y su eslogan será “Ilusión desde la primera mordida”.