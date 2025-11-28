¡Dua Lipa abrirá un local de tacos en México!

Dua Lipa no para de sorprender a sus fans en cada país que visita. Ahora, los mexicanos serán mimados con una taquería temporal que se llamará La Dua y formará parte de la experiencia de su exitosa gira Radical Optimism Tour.

La icónica Dua Lipa tendrá su propio restaurante temporal de tacos en el marco de sus tres días de show en el Estadio GNP Seguros de México los próximos 1, 2 y 5 de diciembre.

La taquería La Dua estará ubicada en la colonia La Condesa de Ciudad de México, abrirá al público del 1 al 5 de diciembre y su eslogan será “Ilusión desde la primera mordida”.