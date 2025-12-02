02 de diciembre de 2025 - 11:54
De Cate Blanchett a Mick Jagger, las estrellas en los British Fashion Awards
Los British Fashion Awards reunieron una vez más a las celebridades en Londres. ¡Sí! Famosos de la talla de Cate Blanchett, Mick Jagger y Sharon Stone no faltaron a la cita con la moda. ¡Adelante!
El Royal Albert Hall fue el escenario perfecto para una nueva edición de los British Fashion Awards y hasta ahí anoche llegaron las celebridades luciendo sus mejores galas.
La actriz australiana Cate Blanchett, el mítico músico británico Mick Jagger y la cantante australiana Kylie Minogue fueron algunos famosos que brillaron en los British Fashion Awards 2025.
Lea más: Ellie Goulding anunció su embarazo en la red carpet de los Fashion Awards
La emblemática actriz estadounidense Sharon Stone también dijo presente en el Royal Albert Hall. Y la cantante británica Ellie Goulding aprovechó el evento para revelar su segundo embarazo.
Lea más: Leé el emotivo mensaje de Maluma a J Balvin
La cantante Rita Ora, el actor Colman Domingo y la modelo británica Alexa Chung fueron otros famosos que se robaron los flashes en el British Fashion Awards 2025 en la capital londinense.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy