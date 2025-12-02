Gente
02 de diciembre de 2025 - 11:54

De Cate Blanchett a Mick Jagger, las estrellas en los British Fashion Awards

La actriz australiana Cate Blanchett posa durante los British Fashion Awards 2025 en el Royal Albert Hall de Londres, Gran Bretaña.
Los British Fashion Awards reunieron una vez más a las celebridades en Londres. ¡Sí! Famosos de la talla de Cate Blanchett, Mick Jagger y Sharon Stone no faltaron a la cita con la moda. ¡Adelante!

Por ABC Color

El Royal Albert Hall fue el escenario perfecto para una nueva edición de los British Fashion Awards y hasta ahí anoche llegaron las celebridades luciendo sus mejores galas.

El músico británico Mick Jagger y la coreógrafa y bailarina retirada estadounidense Melanie Hamrick posan durante los Fashion Awards 2025 en el Royal Albert Hall de Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
La actriz australiana Cate Blanchett, el mítico músico británico Mick Jagger y la cantante australiana Kylie Minogue fueron algunos famosos que brillaron en los British Fashion Awards 2025.

¡Bella! La australiana Kylie Minogue en los Fashion Awards 2025. (CARLOS JASSO / AFP)
La icónica actriz Sharon Stone también estuvo presente en los Fashion Awards 2025 en Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
La emblemática actriz estadounidense Sharon Stone también dijo presente en el Royal Albert Hall. Y la cantante británica Ellie Goulding aprovechó el evento para revelar su segundo embarazo.

La cantante británica Ellie Goulding, divina con su pancita al aire en los Fashion Awards 2025. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
La cantante Rita Ora llegó con un vestido miuy sensual a los Fashion Awards 2025 en el Royal Albert Hall. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
La cantante Rita Ora, el actor Colman Domingo y la modelo británica Alexa Chung fueron otros famosos que se robaron los flashes en el British Fashion Awards 2025 en la capital londinense.

El actor Colman Domingo saluda a su arribo a los Fashion Awards 2025 en Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
Alexa Chung posando divina a su llegada a los Fashion Awards 2025 en el Royal Albert Hall de Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
