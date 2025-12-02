Leé el emotivo mensaje de Maluma a J Balvin

El épico abrazo entre Maluma y J Balvin sorprendió a todos los presentes en el concierto Hecho en Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Y tras el emotivo momento, Juan Luis Arias escribió unas líneas en su cuenta de Instagram dirigidas a José Álvaro Osorio Balvin.

“Cuando tenía 15 años me colaba (metía) a las fiestas que J Balvin iba a cantar para verlo y vibrar con su música, siempre supe que iba a cambiar las reglas del juego y que sería un antes y un después de su carrera”, comenzó escribiendo Maluma en el mensaje dirigido a su ídolo de adolescencia J Balvin.

“Hoy lo conozco como José el camellador, el competitivo, el man que ama a su familia y entrega su vida para dejar un legado. ¡Hoy y siempre te aplaudimos, te celebramos y reconocemos la tarea tan hp que haces por poner a Medallo en el mapa!“, destacó Maluma en las redes sociales.

“Vos sos el niño de Medellín, ¿yo que vendría siendo?“, se preguntó Maluma para luego expresar eufórico y feliz: ”Arriba Colombia, arriba la música de mi tierra. Pd: estaba loco x volver a cantarle a mi gente".

