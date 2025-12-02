Gente
02 de diciembre de 2025 - 08:32

Ellie Goulding anunció su embarazo en la red carpet de los Fashion Awards

La cantante británica Ellie Goulding posó feliz mostrando su pancita durante los Fashion Awards 2025. ANDY RAIN

La cantante pop Ellie Goulding sorprendió a todos en la red carpet de los Fashion Awards 2025 al anunciar que está en la dulce espera. La británica de 38 años aguarda su segundo hijo.

Por ABC Color

La cantante británica Ellie Goulding desfiló por la red carpet de los Fashion Awards 2025 en el Royal Albert Hall de Londres mostrando su incipiente pancita embarazada con su segundo bebé a bordo.

La cita con la moda reunió a los máximos exponentes del mundo fashion en Londres y Ellie Goulding dio la noticia más tierna en el marco del evento internacional.

Ellie Goulding espera su segundo hijo, pues ya es mamá de Arthur. (Ben STANSALL / AFP)

Ellie Goulding, de 38 años, espera feliz a su segundo hijo con su novio, el actor Beau Minniear. La británica ya es mamá de Arthur, un niño de cuatro años fruto de su matrimonio con Caspar Jopling.