Ellie Goulding anunció su embarazo en la red carpet de los Fashion Awards

La cantante británica Ellie Goulding desfiló por la red carpet de los Fashion Awards 2025 en el Royal Albert Hall de Londres mostrando su incipiente pancita embarazada con su segundo bebé a bordo.

La cita con la moda reunió a los máximos exponentes del mundo fashion en Londres y Ellie Goulding dio la noticia más tierna en el marco del evento internacional.

Ellie Goulding, de 38 años, espera feliz a su segundo hijo con su novio, el actor Beau Minniear. La británica ya es mamá de Arthur, un niño de cuatro años fruto de su matrimonio con Caspar Jopling.