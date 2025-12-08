Gente
08 de diciembre de 2025 - 11:01

Miguel Almirón abrió el álbum de su boda religiosa. ¡Mirá las fotos!

Miguel Almirón y Alexia Notto dieron el "sí, quiero" ante Dios luego de 9 años de su boda civil.
Miguel Almirón y Alexia Notto dieron el "sí, quiero" ante Dios luego de 9 años de su boda civil.Instagram/Miguel Almirón

El futbolista Miguel Almirón y Alexia Notto unieron sus vidas en matrimonio ante la ley de Dios, en la ciudad de San Bernardino. Y, hace instantes, el jugador de la Albirroja abrió el álbum de fotos de la ceremonia religiosa y posterior fiesta de boda. ¡Adelante!

Por ABC Color

Miguel Almirón dio el “sí, quiero” ante Dios a su amor eterno Alexia Notto en una emotiva ceremonia religiosa que tuvo lugar en San Bernardino, el pasado sábado 6 de diciembre.

Miguel Almirón y Alexia Notto se juraron amor eterno en el marco de una emotiva ceremonia religiosa. (Instagram/Miguel Almirón)
Miguel Almirón y Alexia Notto se juraron amor eterno en el marco de una emotiva ceremonia religiosa. (Instagram/Miguel Almirón)

Los felices esposos Miguel Almirón y Alexia Notto ya estaban casados ante al ley civil hace más de 9 años y ahora recibieron la bendición nupcial.

Lea más: ¡Miguel Almirón dará el “sí, quiero” ante Dios!

El dulce Francesco fue el encargado de llevar las alianzas de sus padres. (Instagram/Miguel Almirón)
El dulce Francesco fue el encargado de llevar las alianzas de sus padres. (Instagram/Miguel Almirón)

La parejita formada por Miguel Almirón y Alexia Notto tuvo el más tierno testigo de boda, su hijo Francesco (3).

El pequeño Fran fue el encargado de llevar los anillos de boda de sus padres, lo que desencadenó efusivos aplausos de los presentes en el casamiento Almirón-Notto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Miguel Almirón y su día a pura familia en Atlanta

El romántico beso de Miguel Almirón y Alexia Notto tras convertirse en marido y mujer ante la ley de Dios. (Instagram/Miguel Almirón)
El romántico beso de Miguel Almirón y Alexia Notto tras convertirse en marido y mujer ante la ley de Dios. (Instagram/Miguel Almirón)

Numerosos invitados asistieron a la ceremonia religiosa y posterior gran fiesta de boda de Miguel Almirón y Alexia Notto. Entre ellos varios, varios futbolistas con sus respectivas parejas, así como familiares y amigos de los flamantes esposos.

El brindis de los novios Miguel Almirón y Alexia Notto en la fiesta de boda en San Bernardino. (Instagram/Miguel Almirón)
El brindis de los novios Miguel Almirón y Alexia Notto en la fiesta de boda en San Bernardino. (Instagram/Miguel Almirón)