Miguel Almirón abrió el álbum de su boda religiosa. ¡Mirá las fotos!

Miguel Almirón dio el “sí, quiero” ante Dios a su amor eterno Alexia Notto en una emotiva ceremonia religiosa que tuvo lugar en San Bernardino, el pasado sábado 6 de diciembre.

Los felices esposos Miguel Almirón y Alexia Notto ya estaban casados ante al ley civil hace más de 9 años y ahora recibieron la bendición nupcial.

La parejita formada por Miguel Almirón y Alexia Notto tuvo el más tierno testigo de boda, su hijo Francesco (3).

El pequeño Fran fue el encargado de llevar los anillos de boda de sus padres, lo que desencadenó efusivos aplausos de los presentes en el casamiento Almirón-Notto.

Numerosos invitados asistieron a la ceremonia religiosa y posterior gran fiesta de boda de Miguel Almirón y Alexia Notto. Entre ellos varios, varios futbolistas con sus respectivas parejas, así como familiares y amigos de los flamantes esposos.