Messi celebró a pura familia su nuevo título de campeón en EE.UU.

"¡Somos campeones de la MLS! Desde que llegué a Miami soñaba con este día. De a poquito fuimos creciendo, mejorando y construyendo algo especial hasta llegar a este campeonato”, comenzó escribiendo Lionel Messi en su cuenta de Instagram.

Leo Messi se mostró primeramente agradecido con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro tras este nuevo logro en su carrera futbolística. Sus cuatro amores estuvieron siempre apoyándolo desde las gradas y el día de la consagración, la familia Messi-Roccuzzo ingresó al campo de juego para celebrar con el capitán de la Selección Argentina.

“Gracias a mi familia y a todos los hinchas por el apoyo, a todo el equipo, el staff y la dirigencia del Inter Miami por la ambición y el laburo que pusieron”, destacó el número 10 del Inter Miami.

La esposa de Messi, la rosarina Antonela Roccuzo, también utilizó la red social de la camarita para saludar al nuevamente campeón.

“Felicitaciones amor. Campeones de la MLS Cup. Te amamos”, escribió Anto junto a las postales familiares captadas tras la victoria del Inter Miami frente a Vancouver Whitecaps.