09 de diciembre de 2025 - 08:42

Messi celebró a pura familia su nuevo título de campeón en EE.UU.

Lionel Messi con Antonela Rocuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro posan felices con la Audi 2025 MLS Cup en Fort Lauderdale, Florida. (Maddie Meyer/Getty Images/AFP)
El futbolista argentino Lionel Messi se consagró campeón de la MLS Cup con el Inter Miami y la celebración en pleno campo de juego fue a pura familia. Su esposa Antonela Roccuzzo y su tres hijos festejaron con el 10 su nuevo título.

Por ABC Color

"¡Somos campeones de la MLS! Desde que llegué a Miami soñaba con este día. De a poquito fuimos creciendo, mejorando y construyendo algo especial hasta llegar a este campeonato”, comenzó escribiendo Lionel Messi en su cuenta de Instagram.

¡Parejita inseparable! Lionel Messi, número10 del Inter Miami, y su esposa Antonela Rocuzzo. (Rich Storry/Getty Images/AFP)
Leo Messi se mostró primeramente agradecido con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro tras este nuevo logro en su carrera futbolística. Sus cuatro amores estuvieron siempre apoyándolo desde las gradas y el día de la consagración, la familia Messi-Roccuzzo ingresó al campo de juego para celebrar con el capitán de la Selección Argentina.

Gracias a mi familia y a todos los hinchas por el apoyo, a todo el equipo, el staff y la dirigencia del Inter Miami por la ambición y el laburo que pusieron”, destacó el número 10 del Inter Miami.

Lionel Messi celebrando con sus hijos Thiago Messi y Mateo Messi el campeonato obtenido con el Inter Miami. (Elsa/Getty Images/AFP)
Lionel Messi celebrando con sus hijos Thiago Messi y Mateo Messi el campeonato obtenido con el Inter Miami. (Elsa/Getty Images/AFP)

La esposa de Messi, la rosarina Antonela Roccuzo, también utilizó la red social de la camarita para saludar al nuevamente campeón.

Felicitaciones amor. Campeones de la MLS Cup. Te amamos”, escribió Anto junto a las postales familiares captadas tras la victoria del Inter Miami frente a Vancouver Whitecaps.