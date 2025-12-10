¡Los mellizos de Alberto de Mónaco ya cumplen 11 años!

"Un muy feliz cumpleaños para el Príncipe Heredero Jacques y la Princesa Gabriella, quienes hoy celebran su 11° cumpleaños", se puede leer en la cuenta de Instagram Palais Princier de Monaco.
La publicación de la familia real monegasca va acompañada de imágenes que tienen como protagonistas a los mellizos Gabriella y Jacques.
Lea más: Charlene y Alberto de Mónaco con su mellizos ya encendieron las luces navideñas en el Principado
Los hijos de Alberto II y Charlene de Mónaco ya van ganando protagonismo en los actos oficiales del Principado. A medida que los mellizos van creciendo se involucran de a poco a los compromisos como principitos de Mónaco.
Lea más: Los príncipes de Mónaco y sus mellizos visitan la Bretaña francesa
Así, Gabriella y Jacques ya estuvieron presentes en la bienvenida al presidente francés Emmanuel Macron y acompañaron a sus padres en la visita a Bretaña.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy