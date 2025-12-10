Gente
10 de diciembre de 2025 - 11:07

¡Los mellizos de Alberto de Mónaco ya cumplen 11 años!

Los mellizos Gabriella y Jacques con sus padres, los príncipes Alberto II y Charlene de Mónaco.
Los mellizos Gabriella y Jacques con sus padres, los príncipes Alberto II y Charlene de Mónaco.Instagram/Palais Princier de Monaco

Los principitos Gabriella y Jacques hoy celebran sus 11 años de vida. Los hijos del príncipe Alberto II de Mónaco ya son unos preadolescentes y siempre acompañan a sus padres a los actos oficiales del Principado.

Por ABC Color

"Un muy feliz cumpleaños para el Príncipe Heredero Jacques y la Princesa Gabriella, quienes hoy celebran su 11° cumpleaños", se puede leer en la cuenta de Instagram Palais Princier de Monaco.

Los cumpleañeros Jacques y Gabriella. (Instagram/Palais Princier de Monaco)
La publicación de la familia real monegasca va acompañada de imágenes que tienen como protagonistas a los mellizos Gabriella y Jacques.

Charlene y Alberto de Mónaco con sus hijos Jacques y Gabriella preparados para iluminar la ciudad en la previa de la Navidad.
¡Bella familia! Charlene y Alberto de Mónaco con sus hijos Jacques y Gabriella.

Los hijos de Alberto II y Charlene de Mónaco ya van ganando protagonismo en los actos oficiales del Principado. A medida que los mellizos van creciendo se involucran de a poco a los compromisos como principitos de Mónaco.

Alberto II de Mónaco y su esposa Charlene Wittstock con sus hijos Jacques y Gabriella durante su visita a Matignon, Bretaña francesa. (FRED TANNEAU / AFP)
Así, Gabriella y Jacques ya estuvieron presentes en la bienvenida al presidente francés Emmanuel Macron y acompañaron a sus padres en la visita a Bretaña.

