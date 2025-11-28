Charlene y Alberto de Mónaco con su mellizos ya encendieron las luces navideñas en el Principado

Ayer 27 de noviembre, en horas de la tarde, el príncipe Alberto II y la princesa Charlene, acompañados de sus hijos, el príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella, encendieron oficialmente las luces navideñas de la ciudad y del gran árbol de Navidad de la Place du Marché en La Condamine, según se puede leer en la cuenta de Instagram Palais Princier de Monaco.

Lea más: El príncipe Alberto II de Mónaco llegó a Paraguay para una visita oficial de tres días

“La ceremonia tuvo lugar en presencia del alcalde, Sr. Georges Marsan, miembros del Concejo Municipal, así como de las más altas autoridades del Principado, todos reunidos para compartir este mágico momento”, destaca la publicación de Instagram de Palais Princier de Monaco.

Lea más: El Príncipe Alberto II de Mónaco visitó las Misiones Jesuíticas en Itapúa

“El lanzamiento de las iluminaciones reveló las brillantes decoraciones que ahora adornan todos los distritos de Mónaco y marca el inicio de las fiestas de fin de año”, se puede leer en la cuenta de los príncipes de Mónaco en la red social de la camarita.