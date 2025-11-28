Gente
Charlene y Alberto de Mónaco con su mellizos ya encendieron las luces navideñas en el Principado

Charlene y Alberto de Mónaco con sus hijos Jacques y Gabriella preparados para iluminar la ciudad en la previa de la Navidad.
Charlene y Alberto de Mónaco con sus hijos Jacques y Gabriella preparados para iluminar la ciudad en la previa de la Navidad.Instagram/Palais Princier de Monaco

Los príncipes Charlene y Alberto de Mónaco junto a sus hijos Jacques y Gabriella fueron los encargados de encender las luces de Navidad en la Place du Marché en La Condamine. ¡Te mostramos las postales!

Ayer 27 de noviembre, en horas de la tarde, el príncipe Alberto II y la princesa Charlene, acompañados de sus hijos, el príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella, encendieron oficialmente las luces navideñas de la ciudad y del gran árbol de Navidad de la Place du Marché en La Condamine, según se puede leer en la cuenta de Instagram Palais Princier de Monaco.

La familia real monegasca observando la iluminación navideña. (Instagram/Palais Princier de Monaco)
“La ceremonia tuvo lugar en presencia del alcalde, Sr. Georges Marsan, miembros del Concejo Municipal, así como de las más altas autoridades del Principado, todos reunidos para compartir este mágico momento”, destaca la publicación de Instagram de Palais Princier de Monaco.

El príncipe Alberto II y la princesa Charlene llegando a la Place du Marché con sus mellizos Jacques y Gabriella. (Instagram/Palais Princier de Monaco)
“El lanzamiento de las iluminaciones reveló las brillantes decoraciones que ahora adornan todos los distritos de Mónaco y marca el inicio de las fiestas de fin de año”, se puede leer en la cuenta de los príncipes de Mónaco en la red social de la camarita.