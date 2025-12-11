Gente
Carlos III participó del servicio de Adviento en la Abadía de Westminster

El rey Carlos III de Gran Bretaña en el servicio de Adviento en la Abadía de Westminster en el centro de Londres. (Chris Jackson / POOL / AFP)
El rey Carlos III de Inglaterra cantó villancicos con una vela en la mano y participó emocionado del servicio de Adviento en la Abadía de Westminster. “La congregación incluía líderes cristianos de todo el Reino Unido y el mundo”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family.

Carlos III participó emocionado ayer 10 de diciembre del servicio de Adviento en la Abadía de Westminster en Londres. El rey de los británicos asistió solo, sin su esposa Camila, en la reunión que congregó a cristianos de todo Reino Unido y el mundo.

El rey Carlos III de Gran Bretaña llegando a la Abadía de Westminster. (Chris Jackson / POOL / AFP)
El rey Carlos III de Gran Bretaña llegando a la Abadía de Westminster. (Chris Jackson / POOL / AFP)

“El Rey ha asistido a un servicio de Adviento en la Abadía de Westminster, destacando temas del ecumenismo de Adviento y la experiencia de los cristianos perseguidos”, destaca la cuenta de Instagram oficial de la familia real británica.

El rey Carlos III saludando a los sacerdotes a su llegada para participar del servicio de Adviento en la Abadía de Westminster. (Chris Jackson / POOL / AFP)
El rey Carlos III saludando a los sacerdotes a su llegada para participar del servicio de Adviento en la Abadía de Westminster. (Chris Jackson / POOL / AFP)

“La congregación incluía líderes cristianos de todo el Reino Unido y el mundo; miembros del clero anglicano; y representantes de otras religiones y organizaciones benéficas”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family.