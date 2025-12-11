Carlos III participó del servicio de Adviento en la Abadía de Westminster

Carlos III participó emocionado ayer 10 de diciembre del servicio de Adviento en la Abadía de Westminster en Londres. El rey de los británicos asistió solo, sin su esposa Camila, en la reunión que congregó a cristianos de todo Reino Unido y el mundo.

Lea más: El rey Carlos III de Inglaterra cumple 77 años

“El Rey ha asistido a un servicio de Adviento en la Abadía de Westminster, destacando temas del ecumenismo de Adviento y la experiencia de los cristianos perseguidos”, destaca la cuenta de Instagram oficial de la familia real británica.

Lea más: Carlos III y Camila, ¡pura elegancia en la carrera hípica Royal Ascot!

“La congregación incluía líderes cristianos de todo el Reino Unido y el mundo; miembros del clero anglicano; y representantes de otras religiones y organizaciones benéficas”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family.