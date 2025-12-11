El romántico futbolista Wilder Viera pidió matrimonio a su novia en Cancún

El jugador del Ciclón de Barrio Obrero, Wilder Viera, mostró su lado más romántico al organizar una velada sorpresa a orillas del mar para pedir matrimonio a su novia Amiri Oviedo.

“¡Sí, acepto! Te elijo hoy y para toda mi vida. Le agradezco a Dios por nuestra historia, a la Virgencita por abrazarnos con su manto protector, y a nuestro angelito Lucas por unirnos desde el cielo. Soñé con este momento desde que estamos juntos", escribió la enamorada Amiri Oviedo en su cuenta de Instagram junto a las postales de la pedida de mano en Cancún, publicación que también fue compartida por el futbolista Wilder Viera.

“Me llena el alma nuestro amor y todo lo que construimos y seguiremos construyendo. Gracias por ser un hombre increíble y por acompañarme siempre con tanto amor. Te amo amor de mi vida, Wilder Viera”, destacó emocionada Amiri Oviedo.

Así que, en el 2026 sonarán campanas de boda cuando el futbolista Wilder Viera y su amada Amiri Oviedo se juren amor eterno.

