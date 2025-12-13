Nelson Haedo cumple 17 años de casado con Tynka, “la persona más maravillosa”

El 13 de diciembre de 2008 unieron sus vidas en matrimonio Nelson Haedo Valdez y Martynka Mescheder. Hoy, la pareja celebra sus Bodas de Alhelí junto a sus tres tesoros: Samuel, Noemí y Leonie.

El romántico esposo Nelson Haedo Valdez utilizó si cuenta en Instagram para dejar un bello mensaje a Tynka: “Amor de mi vida. No tengo palabras para agradecerte por estos maravillosos 17 años de aniversario de boda. Eres la persona más maravillosa que he conocido en mi vida”.

“Hemos compartido tantos momentos en esta vida, momentos buenos, momentos no muy buenos y momentos en donde aprendimos gracias a vos que lo único importante en esto es y será siempre la familia. Por eso y por mucho más, te amo y por siempre te amaré”, siguió escribiendo Nelson Haedo Valdez para culminar su mensaje con una frase en nuestro dulce idioma guaraní: “Rohayhu che rekove jara”.

Y, por supuesto, fue Tynka Mescheder la primera en reaccionar a la publicación del León Guaraní respondiendo: “Mi vida, tus palabras significan más para mí de lo que puedo decir. ¡Gracias por 17 años de amor y unión! Estoy infinitamente agradecida por ti, por nosotros y por nuestra querida familia. Te amo hoy y siempre".

