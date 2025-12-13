Gente
13 de diciembre de 2025 - 10:31

Nelson Haedo cumple 17 años de casado con Tynka, “la persona más maravillosa”

¡Siempre enamorados! Tynka y Nelson Haedo Valdez.
¡Siempre enamorados! Tynka y Nelson Haedo Valdez.Instagram/Nelson Haedo Valdez

Nelson Haedo Valdez y Martynka Mescheder celebran sus Bodas de Alhelí. Pasá y leé qué escribió el enamorado León Guaraní al cumplir 17 años de casado con el amor de su vida.

Por ABC Color

El 13 de diciembre de 2008 unieron sus vidas en matrimonio Nelson Haedo Valdez y Martynka Mescheder. Hoy, la pareja celebra sus Bodas de Alhelí junto a sus tres tesoros: Samuel, Noemí y Leonie.

"Cuando pienso en el camino que ya hemos recorrido juntos, se siente como esta foto... Un sueño en el que me siento como flotando", expresó una romántica Tynka en sus Bodas de Marfil. (Instagram/Tynka Haedo Valdez)
Tynka y Nelson Haedo Valdez el día del "sí, quiero" hace ya 17 años. (Instagram/Tynka Haedo Valdez)

El romántico esposo Nelson Haedo Valdez utilizó si cuenta en Instagram para dejar un bello mensaje a Tynka: “Amor de mi vida. No tengo palabras para agradecerte por estos maravillosos 17 años de aniversario de boda. Eres la persona más maravillosa que he conocido en mi vida”.

Lea más: Nelson Haedo y Tynka celebraron dos décadas juntos con mensajes llenos de amor

Nelson Haedo y su amada esposa Tynka Mescheder celebran sus Bodas de Alhelí. (Instagram/Nelson Haedo Valdez)
Nelson Haedo y su amada esposa Tynka Mescheder celebran sus Bodas de Alhelí. (Instagram/Nelson Haedo Valdez)

“Hemos compartido tantos momentos en esta vida, momentos buenos, momentos no muy buenos y momentos en donde aprendimos gracias a vos que lo único importante en esto es y será siempre la familia. Por eso y por mucho más, te amo y por siempre te amaré”, siguió escribiendo Nelson Haedo Valdez para culminar su mensaje con una frase en nuestro dulce idioma guaraní: “Rohayhu che rekove jara”.

Lea más: Nelson Haedo, papá orgulloso de Noemí, quien obtuvo “la mejor nota en español en toda Alemania”

¡Hermosa familia! Tynka y Nelson Haedo Valdez con sus hijos Samuel, Noemí y Leonie. (Instagram/Nelson Haedo Valdez)
¡Hermosa familia! Tynka y Nelson Haedo Valdez con sus hijos Samuel, Noemí y Leonie. (Instagram/Nelson Haedo Valdez)

Y, por supuesto, fue Tynka Mescheder la primera en reaccionar a la publicación del León Guaraní respondiendo: “Mi vida, tus palabras significan más para mí de lo que puedo decir. ¡Gracias por 17 años de amor y unión! Estoy infinitamente agradecida por ti, por nosotros y por nuestra querida familia. Te amo hoy y siempre".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy