¡Nicole Sautu y Víctor Gavilán esperan su cuarto hijo!

El hogar formado por Nicole Sautu y Víctor Gavilán pronto recibirá a un nuevo integrante. Así lo anunciaron los felices papás en un video que publicaron de manera conjunta en Instagram para revelar que un bebé está en camino.

“Pensé mil veces, no quería contar todavía pero cuando se filtró la info empecé a recibir tantos mensajes hermosos de parte de ustedes y ¡eso me animó! Uno, pensar que hay tanta gente que compartió con nosotros desde el nacimiento de Victoria, la primogénita; Valentino, el varón, y Valery, la bebé pandemia, siguen toda nuestra historia de vida, como familia, y siempre con buenísimos deseos, bendiciéndonos y deseando lo mejor siempre", comenzó escribiendo emocionada Nicole Sautu.

“Dios es bueno en todo tiempo y sella esta nueva temporada con una nueva vida, una nueva historia, una nueva personalidad, un nuevo camino, que de seguro tendrá nuevos fans también. Bienvenidos a esta nueva etapa. ¡Disfruten con nosotros!“, destacó Nicole Sautu junto al video del momento en el cual junto a Víctor Gavilán dan la tierna noticia a sus hijos mayores Victoria, Valentino y Valery.