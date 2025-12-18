Gente
Gwyneth Paltrow, mamá orgullosa de sus hijos con Chris Martin

Gwyneth Paltrow y sus hijos Apple Martin y Moses Martin. (ANGELA WEISS / AFP)
La famosa actriz Gwyneth Paltrow llegó al estreno de “Marty Supreme” muy bien acompañada de sus hijos Apple y Moses, frutos de su unión con Chris Martin, de quien se separó hace más de una década. La feliz mamá se mostró orgullosa y feliz al posar con sus dos tesoros en la red carpet.

Por ABC Color

La icónica actriz estadounidense Gwyneth Paltrow y sus hijos Apple Martin y Moses Martin llegaron juntitos al estreno de la película “Marty Supreme” en Nueva York.

¡Bellos, madre e hijos! Gwyneth Paltrow junto a Apple Martin y Moses Martin. (ANGELA WEISS / AFP)
La orgullosa mamá posó muy sonriente, entre abrazos y mimos y miradas cómplices, con sus dos tesoros: Apple Martin (21) y Moses (19).

Gwyneth Paltrow muy bien custodiada por Apple Martin y Moses Martin. (ANGELA WEISS / AFP)
Los jóvenes Apple y Moses son frutos del amor que hubo entre Gwyneth Paltrow y el vocalista de Coldplay, Chris Martin, quienes estuvieron casados por más de una década y se separaron en 2014.