Gwyneth Paltrow, mamá orgullosa de sus hijos con Chris Martin

La icónica actriz estadounidense Gwyneth Paltrow y sus hijos Apple Martin y Moses Martin llegaron juntitos al estreno de la película “Marty Supreme” en Nueva York.
La orgullosa mamá posó muy sonriente, entre abrazos y mimos y miradas cómplices, con sus dos tesoros: Apple Martin (21) y Moses (19).
Los jóvenes Apple y Moses son frutos del amor que hubo entre Gwyneth Paltrow y el vocalista de Coldplay, Chris Martin, quienes estuvieron casados por más de una década y se separaron en 2014.