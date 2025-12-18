Gente
La actriz Bárbara Lombardo, novia de Nico García: “Fan declarada del Mercado 4″

Bárbara Lombardo, la diosa argentina posó en el Mercado 4 para Erwin Bukaczek.
La actriz argentina Bárbara Lombardo se encuentra en Asunción. La novia del actor compatriota Nico García aprovechó su estadía para visitar el Mercado 4 y posar para una producción fotográfica que compartió en las redes, donde confesó ser fan del emblemático centro de compras capitalino.

Por ABC Color

María Bárbara Lombardo (45), actriz argentina muy querida en nuestro país, está pasando unos días en tierra guaraní. Ella vino con su novio y colega Nico García, quien reside en Buenos Aires desde hace varios años.

La actriz Bárbara Lombardo comprando "yuyos" en el Mercado 4. (Instagram/Bárbara Lombardo)
“Flores, hierbas medicinales y artesanías. Fan declarada del Mercado 4 de Asunción, Paraguay”, expresó Bárbara Lombardo en su cuenta de Instagram junto a las imágenes captadas por el fotógrafo Erwin Bukaczek. Y su enamorado Nico García reaccionó a la publicación dándole Me Gusta y respondiendo: “Corte a.”

Bárbara Lombardo se compró un abanico para tratar de aplacar el calor asunceno. (Instagram/Bárbara Lombardo)
Cada vez que visita Paraguay, Bárbara Lombardo aprovecha para conocer nuevos lugares. En agosto pasado estuvo por Areguá, San Bernardino, Altos y también el Mercado 4. Y al parecer la magia del popular centro comercial capitalino la hechizó y ahora volvió al mercado de la calle Pettirossi.

“Flores, hierbas medicinales y artesanías. Fan declarada del Mercado 4 de Asunción, Paraguay”, expresó Bárbara Lombardo en las redes. (Instagram/Bárbara Lombardo)
Bárbara Lombardo, quien da vida a Melina en la serie Envidiosa, de Netflix, adora nuestro país y una vez más lo demostró al compartir las bellas postales de su paso por el Mercado 4.

