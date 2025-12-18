La actriz Bárbara Lombardo, novia de Nico García: “Fan declarada del Mercado 4″

María Bárbara Lombardo (45), actriz argentina muy querida en nuestro país, está pasando unos días en tierra guaraní. Ella vino con su novio y colega Nico García, quien reside en Buenos Aires desde hace varios años.

“Flores, hierbas medicinales y artesanías. Fan declarada del Mercado 4 de Asunción, Paraguay”, expresó Bárbara Lombardo en su cuenta de Instagram junto a las imágenes captadas por el fotógrafo Erwin Bukaczek. Y su enamorado Nico García reaccionó a la publicación dándole Me Gusta y respondiendo: “Corte a.”

Cada vez que visita Paraguay, Bárbara Lombardo aprovecha para conocer nuevos lugares. En agosto pasado estuvo por Areguá, San Bernardino, Altos y también el Mercado 4. Y al parecer la magia del popular centro comercial capitalino la hechizó y ahora volvió al mercado de la calle Pettirossi.

Bárbara Lombardo, quien da vida a Melina en la serie Envidiosa, de Netflix, adora nuestro país y una vez más lo demostró al compartir las bellas postales de su paso por el Mercado 4.

