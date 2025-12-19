El emotivo homenaje de Julio Enciso a John Cena

Julio Enciso, la “Joya” paraguaya no solo brilla por su talento, sino también por sus gestos que conectan con la cultura pop. En el reciente encuentro de la Conference League, Julio Enciso selló el 3-1 definitivo para la victoria del Racing de Estrasburgo ante el Breidablik Kópavogur de Islandia, pero lo que se volvió viral no fue solo el gol, sino su festejo.

Tras mandar la pelota al fondo de la red, Enciso corrió hacia la grada y realizó el icónico gesto de “You Can’t See Me” (No puedes verme), pasando su mano frente al rostro. El movimiento es la firma indiscutible de John Cena, la leyenda de la WWE.

Este gesto no fue casualidad. El mundo del deporte sigue rindiendo tributos tras el histórico adiós de Cena a los cuadriláteros el pasado sábado. Después de 23 años de carrera, el 16 veces campeón mundial se despidió oficialmente en el Capital One Arena de Washington, cerrando el evento especial Saturday Night’s Main Event.

Lea más: Julio Enciso, determinante en el triunfo del Estrasburgo en la Conference League

<br>