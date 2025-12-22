El actor Courtney B. Vance ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
El actor estadounidense Courtney B. Vance recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El artista estuvo muy bien acompañado de su esposa Angela Bassett y sus dos hijos en tan importante ocasión. ¡Pasá y mirá las fotos!
Por ABC Color
Courtney B. Vance (65) ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Sí! El actor estadounidense recibió el homenaje hace unos días en Los Ángeles, California.
El artista Courtney B. Vance obtuvo la estrella número 2.831, ubicada en Hollywood Boulevard al 7007, justo frente a la estrella de su esposa Angela Bassett, quien había recibido la distinción en el 2008.