El actor Courtney B. Vance ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Courtney B. Vance (65) ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Sí! El actor estadounidense recibió el homenaje hace unos días en Los Ángeles, California.

El artista Courtney B. Vance obtuvo la estrella número 2.831, ubicada en Hollywood Boulevard al 7007, justo frente a la estrella de su esposa Angela Bassett, quien había recibido la distinción en el 2008.

Courtney B. Vance estuvo rodeado de su esposa y colega Angela Basset, y sus hijos mellizos Bronwyn y Slater, de 19 años, en ese día tan importante en su vida.