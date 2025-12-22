Gente
22 de diciembre de 2025 - 09:00

El actor Courtney B. Vance ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Courtney B. Vance posando orgulloso con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Robyn Beck / AFP)
El actor estadounidense Courtney B. Vance recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El artista estuvo muy bien acompañado de su esposa Angela Bassett y sus dos hijos en tan importante ocasión. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

Courtney B. Vance (65) ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Sí! El actor estadounidense recibió el homenaje hace unos días en Los Ángeles, California.

Courtney B. Vance junto a su esposa, la actriz estadounidense Angela Bassett, y sus hijos Bronwyn Vance y Slater Vance en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Robyn Beck / AFP)
El artista Courtney B. Vance obtuvo la estrella número 2.831, ubicada en Hollywood Boulevard al 7007, justo frente a la estrella de su esposa Angela Bassett, quien había recibido la distinción en el 2008.

El actor estadounidense Courtney B. Vance reacciona ante la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, con la periodista de Variety, Angelique Jackson; la actriz estadounidense Angela Bassett, Bronwyn Vance y Slater Vance, el productor John Landgraf y Ana Martínez, vicepresidenta de medios y relaciones con el talento de la Cámara de Comercio de Hollywood. (Robyn Beck / AFP)
Courtney B. Vance estuvo rodeado de su esposa y colega Angela Basset, y sus hijos mellizos Bronwyn y Slater, de 19 años, en ese día tan importante en su vida.