El cantante español Enrique Iglesias fue padre por cuarta vez a sus 50 años. ¡Sí! Así lo anunció en las redes sociales de manera conjunta con su esposa, la extenista Anna Kournikova.

“Mi sol. 17 de diciembre de 2025″, se puede leer en la cuenta de Instagram de la rusa Anna Kournikova y también en la de Enrique Iglesias junto a una tierna postal del bebé recién nacido.

El nuevo integrante de la familia Iglesias-Kournikova, que no sabemos si es niña o niño, llegó para sumarse a las travesuras de sus hermanos mayores: los mellizos Lucy y Nicholas (7), y Mary (5).

Anna Kournikova y Enrique Iglesias llevan casi un cuarto de siglo juntos, pues se conocieron en el 2001 durante el rodaje del videoclip del tema Escape, que tuvo como protagonista a la entonces tenista de 20 años.

