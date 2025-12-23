Miguel Almirón llevó regalos a los peques internados en el Hospital Acosta Ñu

Miguel Almirón, una vez más, mostró su vena solidaria. El jugador del Atlanta United de Estados Unidos y su esposa Alexia Notto llegaron con un cargamento de regalos para los pequeños internados en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu en la ciudad de San Lorenzo.

El número 10 de la Albirroja visitó a los niños enfermos y a sus familiares a solo horas de la Nochebuena. Pero Miguel Almirón y Alexia Notto no fueron solitos al Hospital Acosta Ñu, lo hicieron muy bien acompañados de doña Sonia Rejala y Alma Almirón, mamá y hermana de Miggy, quienes se sumaron al gesto solidario del albirrojo.