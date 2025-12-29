Conocé a Tiffy Vera, la novia paraguaya del exfutbolista inglés Kieran Gibbs

Tiffy Vera y Kieran Gibbs llegaron a nuestro país para pasar las fiestas de Fin de Año. La presencia de la exfigura del Arsenal de la Premier League causó revuelo en tierra guaraní y ahora te contamos un poco más acerca de su novia con raíces paraguayas.

Tiffy Vera es una bailarina y DJ de música house que tiene a Miami como base de sus actividades. Pero la bella joven recorre el mundo llevando su arte por lo que vimos en sus redes sociales.

La novia de Kieran Gibbs nació en Nueva York, pero fue criada en Paraguay, donde vivió hasta los 21 años. Tiffy Vera se muestra muy orgullosa de ser paraguaya, según se pudimos ver en la red social de la camarita.

“Para mí representar a Paraguay es algo enorme”, dijo Tiffy Vera en una reciente entrevista con DJ Bowie Jane para Insomniac Radio que fue publicada en su cuenta de Instagram.

“Estoy orgullosa de decir que soy paraguaya” destacó Tiffy Vera en la nota que dio a Insomniac Radio y además expresó: “Trato de mantener mis raíces latinas muy vivas”.