06 de enero de 2026 - 10:34

Paulo Londra está a punto de recibir a su tercera hija

Paulo Londra y Martina Quetglas aguardan felices a Justi.
Paulo Londra y Martina Quetglas aguardan felices a Justi.Captura de la historia de Instagram de Paulo Londra

El cantante argentino Paulo Londra y su pareja Martina Quetglas están a punto de recibir a su primera hija juntos. La bebé en camino es la tercera niña del cordobés.

Por ABC Color

Paulo Londra (27) está feliz porque pronto tendrá en brazos a su tercera hija. Así lo demostró en el baby shower de la esperada Justi, fruto de su amor con Martina Quetgles. La parejita compartió en sus respectivas cuentas de Instagram las postales del agasajo por la próxima llegada de la bebé.

Paulo Londra y Martina Quetglas cuentan los días para la llegada de su hija Justina. (Captura de la historia de Instagram de Martina Quetglas)
El músico cordobés Paulo Londra ya es padre de dos niñas: Isabella y Francisca, nacidas de su anterior relación con Rocío Moreno. Y, ahora, aguarda ansioso la llegada de Justina para las próximas semanas.

Los papis Paulo Londra y Martina Quetglas sueñan con tener a Justina en sus brazos. (Captura de la historia de Instagram de Martina Quetglas)
Paulo Londra y Martina Quetglas son novios desde inicios del 2022 y se comprometieron en junio de 2025 durante un viaje a Ibiza. (España).