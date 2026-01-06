Paulo Londra está a punto de recibir a su tercera hija

Paulo Londra (27) está feliz porque pronto tendrá en brazos a su tercera hija. Así lo demostró en el baby shower de la esperada Justi, fruto de su amor con Martina Quetgles. La parejita compartió en sus respectivas cuentas de Instagram las postales del agasajo por la próxima llegada de la bebé.

Lea más: Paulo Londra en Paraguay: show fue reprogramado para el 2026

El músico cordobés Paulo Londra ya es padre de dos niñas: Isabella y Francisca, nacidas de su anterior relación con Rocío Moreno. Y, ahora, aguarda ansioso la llegada de Justina para las próximas semanas.

Paulo Londra y Martina Quetglas son novios desde inicios del 2022 y se comprometieron en junio de 2025 durante un viaje a Ibiza. (España).