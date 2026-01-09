Vincent y Josephine, los mellizos de los reyes de Dinamarca cumplieron 15 años

“Sus Altezas Reales, el Príncipe Vincent y la Princesa Josephine están cumpliendo 15 años”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real Danesa.

Los jovencitos Vincent y Josephine ocupan el tercer y cuarto lugar en la línea sucesoria al trono tras sus hermanos mayores Christian e Isabella.

Lea más: Federico X, rey de Dinamarca, celebró sus 57 años

Lea más: Los reyes Federico y Mary de Dinamarca, elegantísimos en Letonia

“En esta ocasión se publican nuevas fotos del príncipe y la princesa. Las postales fueron tomadas poco antes del Año Nuevo en Amalienborg”, destaca la publicación en la red social de la camarita, donde se compartieron las imágenes de los mellizos cumpleañeros.