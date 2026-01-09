Gente
09 de enero de 2026 - 09:31

Vincent y Josephine, los mellizos de los reyes de Dinamarca cumplieron 15 años

Los príncipes Vicent y Josephine de Dinamarca cumplieron 15 años.Instagram/Kongehuset

Los príncipes Vincent y Josephine de Dinamarca, hijos de los reyes Mary y Federico, cumplieron 15 años. Por dicha ocasión, la Casa Real danesa compartió nuevos retratos de los más pequeños de la familia.

Por ABC Color

“Sus Altezas Reales, el Príncipe Vincent y la Princesa Josephine están cumpliendo 15 años”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real Danesa.

¡Bella jovencita! La princesa Josephine de Dinamarca. (Instagram/Kongehuset)

Los jovencitos Vincent y Josephine ocupan el tercer y cuarto lugar en la línea sucesoria al trono tras sus hermanos mayores Christian e Isabella.

Federico de Dinamarca saludando desde el balcón real el día de su cumpleaños número 57. El rey estuvo rodeado de sus familiares en tan importante ocasión.
Federico y Mary de Dinamarca con los mellizos Vincent y Josephine, la princesa Isabella y la reina Margarita. (Instagram/Det Danske Kongehus)

“En esta ocasión se publican nuevas fotos del príncipe y la princesa. Las postales fueron tomadas poco antes del Año Nuevo en Amalienborg”, destaca la publicación en la red social de la camarita, donde se compartieron las imágenes de los mellizos cumpleañeros.

Muy apuesto, el príncipe Vincent de Dinamarca. (Instagram/Kongehuset)