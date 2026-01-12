Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y Juliana Awada están separados

Tras más de 15 años juntos y una hija adolescente en común, Juliana Awada y Mauricio Macri pusieron fin a su relación, según medios argentinos. Dicen que la pareja está separada desde antes de las fiestas de Fin de Año, aunque en las redes sociales, el exmandatario argentino mostró que pasaron en familia la Navidad.

Y tras la noticia de la ruptura publicada en los medios del vecino país, que empezó a correr como reguero de pólvora, fue la mismísima Juliana Awada la encargada de confirmar la separación al escribir un mensaje reflexivo en sus redes.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, expresó Juliana Awada en sus historias de Instagram.

La empresaria Juliana Awada (52) y Mauricio Macri (66) estaban en pareja desde 2009. Luego de un año de noviazgo dieron el “sí, quiero” ante la ley civil y ante Dios en 2010. Fruto de ese amor llegó al mundo Antonia, la adolescente que actualmente tiene 14 años.

