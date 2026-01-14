Gente
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, más enamorados que nunca

¡Enamoradísimos! Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.
¡Enamoradísimos! Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Los mediáticos argentinos Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se muestran más enamorados que nunca. Besos, mimos, abrazos, miradas cómplices y hasta un tatuaje de corazoncitos demuestran que el amor entre la cantante y el futbolista crece cada día más.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están viviendo un verano a puro amor. Los tortolitos estuvieron de vacaciones en Tulum, México, donde disfrutaron días mágicos de mucho sol, playa, mar y salidas con amigos.

Tini Stoessel dibujando unos corazoncitos en los abdominales de Rodrigo De Paul. Luego, esos dibujos pasaron a ser un nuevo tatuaje en la piel del futbolista. (Instagram/Rodrigo De Paul)
Tini Stoessel dibujando unos corazoncitos utilizando como lienzo la piel de Rodrigo De Paul. Luego, esos dibujos pasaron a ser un nuevo tatuaje del futbolista.

Y fue Rodrigo De Paul, el futbolista campeón del Mundo, el encargado de mostrar en sus redes que, además de pasar extremadamente bien en estos días de relax junto a su amada prometida Tini Stoessel, se hizo un nuevo tatuaje.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel viven un verano a puro amor. (Instagram/Rodrigo De Paul)
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel viven un verano a puro amor.

Pero este fue un tattoo más que especial, pues Tini Stoessel dibujó tres corazones en la piel de Rodrigo De Paul y un tatuador plasmó para siempre el arte de la cantante en el abdomen del integrante de la Selección Argentina de Fútbol.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se muestran cada día más enamorados. (Instagram/Rodrigo De Paul)
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se muestran cada día más enamorados.