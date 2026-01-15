La influencer paraguaya Ailin Adorno contó que fue víctima de xenofobia en Brasil

Ailin Adorno está pasando unos días de vacaciones en Santa Catarina, Brasil. Pero no todo es relax en sus jornadas a orillas del Atlántico, pues hace unos días sufrió xenofobia en plena playa mientras jugaba con unos amigos.

La joven influencer, conocida como “La Bestie”, compartió un video en TikTok para contar a sus seguidores el mal momento que pasó cuando un hombre de nacionalidad argentina la trató mal.

Lea más: Matt Damon, rodeado de sus mujeres en el estreno de su nueva película con Ben Affleck

La joven Ailin Adorno relató el caso en sus redes, donde contó que en plena playa estaban jugando con “raquetitas y pelotitas” con unos amigos, y que cerca de ellos había “dos señoras y un señor, ya mayores”.

Según Ailin Adorno, la pelotita chocó contra uno de los pies del hombre, y la persona que estaba jugando fue a retirarla y a pedir disculpas. Luego, el señor les dijo que no se podía jugar en el lugar, que fueran a otro sitio y hasta les amenazó con llamar a la Policía, siempre según la influencer “The Bestie”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: De Paris Hilton a Hailey Bieber, las celebridades en la gala de los Women’s Wear Daily

“Nos empezó a gritar y a decir ‘Váyanse de acá’. No nos fuimos y seguimos jugando”, siguió relatando Ailin Adorno entre otras cosas, al tiempo de destacar que el turista les gritó: “Váyanse a su país”.