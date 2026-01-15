Matt Damon, rodeado de sus mujeres en el estreno de su nueva película con Ben Affleck

Matt Damon asistió muy bien acompañado a la premier de “The Rip”, la película que protagoniza con Ben Affleck. ¡Sí! El actor de Hollywood llegó arropado por las mujeres de su vida.

El emblemático Matt Damon arribó al estreno en el Alice Tully Hall del Lincoln Center con sus cuatro amores: su esposa argentina Luciana Barroso y sus hijas Isabella (19), Stella (15) y Gia Damon (17), quienes se mostraron muy orgullosas del actor.

Matt Damon y Ben Affleck protagonizan “The Rip”, un thriller policial que podrá verse en la plataforma Netflix a partir de mañana 16 de enero.