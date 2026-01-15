Gente
15 de enero de 2026 - 10:30

Matt Damon, rodeado de sus mujeres en el estreno de su nueva película con Ben Affleck

Luciana Damon, Isabella Damon, Matt Damon, Stella Damon y Gia Damon llegando felices al estreno de "The Rip" de Netflix en Nueva York en el Alice Tully Hall, Lincoln Center. (Cindy Ord/Getty Images/AFP)
El famoso actor Matt Damon llegó al estreno de “The Rip” con las mujeres de su vida. El artista posó muy sonriente con su esposa Luciana Barroso y sus hijas Isabella, Stella y Gia Damon.

Por ABC Color

Matt Damon asistió muy bien acompañado a la premier de “The Rip”, la película que protagoniza con Ben Affleck. ¡Sí! El actor de Hollywood llegó arropado por las mujeres de su vida.

¡Linda parejita! Luciana Damon and Matt Damon en la premier de "The Rip" en Nueva York. (Cindy Ord/Getty Images/AFP)
El emblemático Matt Damon arribó al estreno en el Alice Tully Hall del Lincoln Center con sus cuatro amores: su esposa argentina Luciana Barroso y sus hijas Isabella (19), Stella (15) y Gia Damon (17), quienes se mostraron muy orgullosas del actor.

Matt Damon junto a Ben Affleck en la premier de "The Rip" en el Lincoln Center. (Cindy Ord/Getty Images/AFP)
Matt Damon y Ben Affleck protagonizan “The Rip”, un thriller policial que podrá verse en la plataforma Netflix a partir de mañana 16 de enero.