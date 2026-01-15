Gente
15 de enero de 2026 - 09:56

De Paris Hilton a Hailey Bieber, las celebridades en la gala de los Women’s Wear Daily

Paris Hilton y Michael Atmore llegando a los premios WWD Style Awards 2026 presentados por Women's Wear Daily en Regent Santa Mónica Beach. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Los Women’s Wear Daily (WWD) Style Awards fueron entregados en California, hasta donde llegaron varias celebridades con sus mejores galas. Paris Hilton, Hailey Bieber, Cindy Crawford, Kristen Steward pasaron por la red carpet del Regent Santa Mónica Beach. ¡Adelante!

Por ABC Color

Los premios WWD Style Awards 2026 presentados por Women’s Wear Daily fueron entregados hace unos días en el marco de una ceremonia de gala en el Regent Santa Mónica Beach. Cada año la gala distingue a las figuras más influyentes del mundo de la moda.

Hailey Bieber elgió un look plateado para asistir a los WWD Style Awards 2026. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Pamela Anderson optó por un look "Total Black" y deslumbró a su paso por la red carpet de los Women's Wear Daily 2026. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Por la alfombra roja de los Women’s Wear Daily pasaron celebridades hollywoodenses como Paris Hilton, Cindy Crawford, Pamela Anderson y Hailey Bieber.

¡Siempre vigente! La supermodelo Cindy Crawford en la alfombra roja de los WWD Style Awards. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Kristen Stewart estuvo presente en los WWD Style Awards en el Regent Santa Mónica Beach. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Chanel Iman tampoco faltó a la cita de gala en el Regent Santa Mónica Beach en California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Kristen Stewart, Chanel Iman, Stassi Schroeder y Rachel Zoe tampoco faltaron a la cita con los premios WWD Style Awards 2026.

Stassi Schroeder Clark se decantó por un traje en blanco y negro para asistir a los WWD Style Awards presentados por Women's Wear Daily. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Rachel Zoe arribó así de divina a los WWD Style Awards en Santa Mónica, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Elegante. Kathy Hilton en la red carpet de los WWD Style Awards 2026. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Kathy Hilton, Maddie Ziegler y otras famosas también desfilaron por la red carpet del Regent Santa Mónica Beach.

Con un sensual maxivestido, Maddie Ziegler impactó en la alfombra roja de los WWD Style Awards. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
