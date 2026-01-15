De Paris Hilton a Hailey Bieber, las celebridades en la gala de los Women’s Wear Daily
Los Women’s Wear Daily (WWD) Style Awards fueron entregados en California, hasta donde llegaron varias celebridades con sus mejores galas. Paris Hilton, Hailey Bieber, Cindy Crawford, Kristen Steward pasaron por la red carpet del Regent Santa Mónica Beach. ¡Adelante!
Por ABC Color
Los premios WWD Style Awards 2026 presentados por Women’s Wear Daily fueron entregados hace unos días en el marco de una ceremonia de gala en el Regent Santa Mónica Beach. Cada año la gala distingue a las figuras más influyentes del mundo de la moda.
Por la alfombra roja de los Women’s Wear Daily pasaron celebridades hollywoodenses como Paris Hilton, Cindy Crawford, Pamela Anderson y Hailey Bieber.