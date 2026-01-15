De Paris Hilton a Hailey Bieber, las celebridades en la gala de los Women’s Wear Daily

Los premios WWD Style Awards 2026 presentados por Women’s Wear Daily fueron entregados hace unos días en el marco de una ceremonia de gala en el Regent Santa Mónica Beach. Cada año la gala distingue a las figuras más influyentes del mundo de la moda.

Por la alfombra roja de los Women’s Wear Daily pasaron celebridades hollywoodenses como Paris Hilton, Cindy Crawford, Pamela Anderson y Hailey Bieber.

Lea más: ¡Lali Espósito se casa!

Kristen Stewart, Chanel Iman, Stassi Schroeder y Rachel Zoe tampoco faltaron a la cita con los premios WWD Style Awards 2026.

Lea más: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, más enamorados que nunca

Kathy Hilton, Maddie Ziegler y otras famosas también desfilaron por la red carpet del Regent Santa Mónica Beach.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy