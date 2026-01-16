Así será el funeral de la princesa Irene, hermana de la reina Sofía

Tras varios meses en delicado estado de salud, ayer falleció la princesa Irene, de 83 años, rodeada de sus seres queridos. La compañera inseparable de la reina Sofía de España está siendo velada en la intimidad familiar en el Palacio de la Zarzuela, su residencia desde hace varias décadas.

Lea más: Irene, tía del rey Felipe VI, será enterrada en Grecia

Mañana sábado los restos mortales de la princesa Irene serán trasladados a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid, donde permanecerá por unas horas y se realizará el responso.

El lunes 19 de enero el funeral de la princesa Irene de Grecia tendrá lugar en Atenas y el entierro será en el cementerio real de Tatoi, donde descansan sus padres, los reyes Pablo y Federica de Grecia, y su hermano, el rey Constantino, fallecido hace tres años.