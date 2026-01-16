Gente
16 de enero de 2026 - 10:46

Así será el funeral de la princesa Irene, hermana de la reina Sofía

Fotografía tomada el 16/11/2017, de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, que ha fallecido ayer jueves en Madrid a los 83 años. (EFE/ Javier López)
Ayer, 15 de enero, falleció la princesa Irene de Grecia, hermana menor de la reina Sofía de España. La tía “Pecu” del rey Felipe VI está siendo velada en el Palacio de la Zarzuela en la intimidad familiar y el lunes tendrá lugar su funeral. Te contamos más detalles...

Por ABC Color

Tras varios meses en delicado estado de salud, ayer falleció la princesa Irene, de 83 años, rodeada de sus seres queridos. La compañera inseparable de la reina Sofía de España está siendo velada en la intimidad familiar en el Palacio de la Zarzuela, su residencia desde hace varias décadas.

La princesa Irene era como una segunda madre para el rey Felipe VI. (EFE/ Daniel González)
Mañana sábado los restos mortales de la princesa Irene serán trasladados a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid, donde permanecerá por unas horas y se realizará el responso.

El lunes 19 de enero el funeral de la princesa Irene de Grecia tendrá lugar en Atenas y el entierro será en el cementerio real de Tatoi, donde descansan sus padres, los reyes Pablo y Federica de Grecia, y su hermano, el rey Constantino, fallecido hace tres años.