La reina Sofía recibió el Toisón de Oro de manos de Felipe VI y rodeada del amor de sus nietas
En una ceremonia muy emotiva e histórica la reina emérita Sofía recibió de manos de su hijo, el rey Felipe VI, el Toisón de Oro. La soberana de 87 años estuvo rodeada del amor de sus nietas Leonor y Sofía el día que su hijo le impuso la máxima distinción concedida por la Casa Real de España.
Por ABC Color
