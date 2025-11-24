Gente
24 de noviembre de 2025 - 11:49

La reina Sofía recibió el Toisón de Oro de manos de Felipe VI y rodeada del amor de sus nietas

La reina Sofía recibe el Toisón de Oro de manos del rey Felipe ante la atenta y cariñosa mirada de la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el palacio Real en Madrid. (EFE/ Francisco Gómez /Casa Real)
En una ceremonia muy emotiva e histórica la reina emérita Sofía recibió de manos de su hijo, el rey Felipe VI, el Toisón de Oro. La soberana de 87 años estuvo rodeada del amor de sus nietas Leonor y Sofía el día que su hijo le impuso la máxima distinción concedida por la Casa Real de España.

Por ABC Color

La reina Sofía de España recibió el Toisón de Oro de manos de su hijo, el rey Felipe VI en un emotivo acto. La soberana emérita estuvo rodeada en tan importante ocasión de sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y, por supuesto, de su nuera, la reina Letizia.

La princesa de Asturias, Leonor, escucha atenta a su abuela, la reina emérita Sofía, durante el besamanos tras el acto central de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía, en el palacio Real en Madrid. (EFE/ Fernando Villar)
La imposición del Toisón de Oro, la máxima distinción que concede la Casa Real de España, tuvo lugar en el marco del acto por los 50 años de restauración de la monarquía.

La reina emérita Sofía rodeada del amor de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el acto central de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía. (EFE/JJ Guillén)
La cita fue el Salón del Trono del Palacio Real, donde se vieron gestos de complicidad y amor entre la reina Sofía y sus nietas Leonor y Sofía.

La reina Sofía conversando con su nieta, la infanta Sofía, tras recibir de manos del rey Felipe VI el Toisón de Oro. (EFE/ Fernando Villar)
Además de la reina Sofía, recibieron el Toisón de Oro el expresidente español Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero.

