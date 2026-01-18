El futbolista Ale Silva y Anita Manzini celebraron el primer año de Aitana

El 10 de enero de 2025 llegó al mundo Aitana, la hija de Alejandro Silva y Anita Manzini. Aquella bebecita que nació a las 39 semanas de gestación y con 3.500 gramos, hace unos días ya cumplió un añito y sus papás organizaron una linda fiestita infantil para celebrar su vida.

“Tu primer añito mi reina. Pasaste hermoso y eso es lo que más importa, y que todo lo que planeé salió bien también, porque somos mamás y queremos que todo esté hermoso y que los invitados también pasen bien”, comenzó escribiendo la orgullosa mamá Anita Manzini en su cuenta de Instagram.

“¡Un añito y ya caminás por todos lados, tenés ocho dientes, si, ocho, de locos!. Sos nuestra coneja caminadora favorita. Decís mamá, papá, tata, lala, Bau, Juanfra, tía, Popi, hola, Wow!, venís muy rápida mi vida", destacó la esposa de Ale Silva en las redes junto a las postales familiares del cumple de Aitana.

“Lo único que quiero es que seas siempre libre y feliz, y detener un poquito el tiempo si se puede, aunque sea un instante, pero no, sé que no se puede y lo único que me recordás es que logré balancear mejor todo para disfrutarte más porque el tiempo vuela bebita, gracias por recordármelo. Sos la frutillita de la torta. Te amamos con locura”, expresó emocionada Anita Manzini.

Aitana es la única niña del matrimonio formado por Alejandro Silva y Anita Manzini. La pequeña tiene dos hermanos mayores: Bautista y Juan Franco, sus compañeritos de juegos y travesuras.