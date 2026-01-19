¡Antonela Roccuzzo y Leo Messi encienden las redes!

La mediática pareja argentina compuesta por Antonela Roccuzzo y Lionel Messi mostró en las redes sociales cómo disfruta el verano. ¡Sí! La esposa del capitán de la Selección Argentina de Fútbol compartió tres imágenes en su cuenta de Instagram y pronto la publicación se volvió viral.

Antonela Roccuzzo y Leo Messi posaron abrazados y felices a orillas de la piscina de su hogar en la ciudad de Rosario, Argentina. Ella se veía más diosa que nunca con un bikini fucsia y el astro del fútbol optó por su bañador oscuro.

Lea más: ¡Thiago, el hijo mayor de Leo Messi, ya cumplió 13 años!

Además, Antonela Roccuzo compartió más postales suyas donde se puede apreciar su trabajada y escultural figura. El posteo fue acompañado de un corazón y el primero en reaccionar fue Messi con unos emojis de fuegos y corazones, encendiendo aún más las redes.

Lea más: Messi cumplió 38 y su esposa felicitó al “viejito gruñón”

La publicación de la rosarina Antonela Roccuzzo se volvió viral y en Instagram ya cosecha más de 4 millones Me Gusta.

